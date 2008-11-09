Ergenekoncuların ekmeği Veli Göçer'den!

Ergenekon davası ile popülaritesi artan Silivri’de 9 bin kişilik cezaevi ciddi bir ekonomi oluşturuyor. Aylık cirosu 1 milyon YTL’yi bulan 8 kantin, 1 market ve 2 kafeteryanın bulunduğu cezaevinde, günde 7-10 bin adet ekmek pişiyor. Fırında çalışan mahkûmlar arasında 17 Ağustos depreminde 195 kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Veli Göçer de yer alıyor.



Avrupa’nın en büyük cezaevi, tüm itirazlara rağmen Silivri’nin bereketli toprakları üzerine kuruldu. Türkiye’yi sarsan Ergenekon Davası da cezaevinin duruşma salonunda görülmeye başlanınca, İstanbul’un sakin sayfiyesi, avukatlar, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, canlı yayın araçları ve mahkûm yakınlarının akınına uğradı.

Silivri, duruşmanın başladığı 20 Ekim’den beri, televizyonların ekranından, gazetelerin sayfalarından düşmez oldu. Biz de Ergenekon Davası’nın tutuklu sanıklarının, uyuşturucudan yargılananların, çocuk suçluların, katillerin yaşadığı yüksek güvenlikli, girmesi de çıkması da çok zor koca kasabayı, çevreleyen tel örgülerin öte tarafına geçtik.



Erkeklerin dünyası



8 L tipi kapalı cezaeviyle bir açık cezaevi bulunan 10 bin 904 kapasiteli kampusta 6 bin 900 tutuklu ve hükümlü kalıyor. Kadın ziyaretçileri arayan bir kaç kadın infaz koruma memuru dışında, kampus, erkeklerin dünyası. Bu yüzden Ergenekon’un 45 erkek tutuklusu burada kalıyor. Cezaevi’nin dış güvenliğini 500 jandarma sağlıyor. 1200 infaz koruma memuru, Adalet Bakanlığı personeli ve bunların aileleri ile birlikte yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor tel örgülerin öte tarafında. Cezaevinde 48 kadın görev yapıyor. 44’ü infaz koruma memuru. Her cezaevinde toplam 6 kadın infaz koruma memuru var. 4 kadın jandarma astsubayı da burada görevli bulunuyor.



Günde 10 bin ekmek



Açık cezaevinde bulunan fırında günde 7 bin ile 10 bin arası ekmek üretiliyor. Fırında mahkûmlar çalışıyor. Aralarında en tanınmışı, 17 Ağustos depreminde yıkılan bir çok evin müteahhiti olan Veli Göçer. Yaklaşık 6 ay cezası kalan Veli Göçer, burada Ergenekon tutukluları da olmak üzere mahkûmların yediği ekmeği üreten kişiler arasında.



Aylık 1 milyon YTL



9 bin kişi cezaevinde müthiş bir ekonomi oluşturuyor. Kampusta 8 kantin, 1 market ve 2 kafeterya var. Cezaevindeki tüm kantinler, kafeteryalar ve marketler Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor, açık cezaevlerinde kalan mahkûmlar çalışıyor. Bu işletmelerin aylık cirosu 1 milyon YTL’yi buluyor. Elde edilen kâr, Adalet Bakanlığı bütçesine giriyor ve cezaevlerinin iyileştirme projelerinde kullanılıyor. Tutukluların sevkinde kullanılan araçların alımı da buradan finanse ediliyor.



3 YTL’ye doyuyorlar



Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin günlük iaşe bedeli ise 3 YTL. Günlük 3 YTL’lik iaşe ile kalori hesabı yapılmış sabah, öğlen ve akşam yemekleri yapılıyor. Günlük yemek gideri 20 bin YTL civarında.



Sucuk ve pastırma satılmıyor



Tutukluların cezaevinde para bulundurulması yasak. Aileleri tarafından gönderilen paralar cezaevi tarafından mahkûmların hesabına yatırılıyor. Tutuklunun 1 haftada harcayacağı para 200 YTL. Bu para ise hiç bir zaman tutuklunun cebine girmiyor. Kantin siparişini veren tutukluya malzemesi görevliler tarafından alınıyor, bedeli hesabından çekiliyor.

Kantinlerde bisküviden, çikolataya, peynirden, sebze meyveye ve temizlik malzemelerine kadar ne ararsan var. Çiğ gıdaların bazılarının ise satışı yasak. Pastırma ve sucuk da yasak olanlardan. Bu iki yiyecek maddesinin kokulu olması ve parası olmayan mahkûmları özeneceği düşünülerek satışı yasak. Kantinlerde, çiğ yumurta ve tavuk da satılmıyor ama yemeklerde pişmiş olarak tutuklulara veriliyor.



785 kamera gözetliyor



Cezaevinde hayat, sabah 08.00’de koğuşların kapısına gelen infaz koruma memurlarının sayım almasıyla başlıyor. Günde 3 kez olağan sayımlar yapılıyor. Cezaevlerinin içi ve dışı 785 kamera tarafından 24 saat gözaltında tutuluyor. 360 derece dönebilen 8 adet MOBESE kamerası da askerlerin bulunduğu kulelerin olduğu bölümden çevreyi gözetim altında tutuyor. Ergenekon tutuklularının da bulunduğu yüksek güvenirlikli 4 ve 5 numaralı L tipi cezaevlerinde tutukluların bulunduğu odalar 3’er kamera ile gözetleniyor. Tutukluların 24 saatinin kayıt altına alındığı kameralardan alınan görüntüler 90 gün boyunca saklanıyor. Cezaevine girişler ’göz biyometrisi taraması’ ile gerçekleştiriliyor.



Revir var ama doktor yok



Her cezaevinde bir psikolog bulunurken, Silivri Cezaevi’nin en büyük sıkıntısı doktor. Cezaevinde 30 yatak kapasiteli revir var ama doktor yok. Sebebi de Adalet Bakanlığı’nda doktor kadrosunun bulunmaması. Cezaevi yönetiminin çabaları ile Sağlık Bakanlığı’ndan getirilen 2 doktor saat 17.00’ye kadar hizmet veriyor. Ancak geç saatlerde rahatsızlanan tutukluya acil müdahale edecek doktor yok.



3 bin mektup geliyor 2 bin mektup gidiyor



SMS, MMS, MSN çağında unutulmaya başlanan mektup gönderme alışkanlığı cezaevlerinin vazgeçilmezleri arasında. Cezaevlerine gelen günlük mektup sayısı ortalama 3 bin. Cezaevinden gönderilen mektup sayısı ise 2 bin civarında.



Ergenekon davası hasılatı arttırdı



Cezaevi kampusundaki market, lojmanlarda yaşayan jandarma, Adalet Bakanlığı personeli ve infaz koruma memurlarının ailelerine hizmet veriyor. Kafeteryalar ise cezaevlerine ziyaret için gelen tutuklu yakınları ve aileleri için yapılmış.

Ergenekon Davası’nı izleyen avukatlar, tutuklu yakınları, gazeteciler ve tutuksuz sanıklar bu kafeteryalardan yararlanıyor. Hamburger, tost, 3 çeşit sulu yemek, çay, kahve ve meşrubatın satıldığı kafeteryaların günlük cirosu 1-2 bin YTL arasında değişiyor. Ergenekon Davası’nın kafeterya cirosunu yüzde 25 artmış.



En garibanı 5 numaralı cezaevi



Ergenekon sanıklarından Emekli orgeneral Hurşit Tolon ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün de aralarında bulunduğu 21 kişinin yattığı 5 numaralı cezaevi bankada en az parası bulunan cezaevi olarak dikkat çekiyor. Kantin harcamalarında da bu cezaevi ile diğerleri arasında önemli farklar göze çarpıyor. Bu cezaevinde aylık kantin harcaması 30 bin YTL’yi bulurken, gasp suçluların bulunduğu 7 numaralı cezaevi ile uyuşturucu tutuklularının bulunduğu 4 numaralı cezaevinde bu oran 3 veya 4 katı satış ortalamaları ile ifade ediliyor. (Hürriyet)

