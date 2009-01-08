Ergenekoncular nezarethanede üşüyor

“Ergenekon” soruşturması kapsamından gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve işlemleri süren bazı şüpheliler, avukatlarıyla görüştürüldü.



Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, eski Genelkurmay Adli 1Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel, emekli kurmay albaylar İlyas Çınar ve Hüseyin Vural, binbaşı E.Ç, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, Prof. Dr. Yalçın Küçük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın, emniyet amiri E.E, öğretmen Oğuzhan S, Ataman Y, İlhami Ümit H, Mehmet K, Özkan B, Coşkun U, Barış D. ve Hüseyin V'nin de aralarında yer aldığı şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.



Bu kişilerden bazıları, emniyete gelen avukatlarıyla görüştürüldü.



Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran emekli Tümgeneral Erdal Şenel'in avukatı Abdullah Kaya, görüştürüldüğü müvekkilinin henüz sorgusuna başlanmadığını bildirdi.



Şenel'in, elverişsiz koşullardaki nezarethanede tutulduğunu ileri süren Kaya, "Nezarethane aşırı soğuk. Müvekkilim 67 yaşında bir insan. Kendisine herhangi bir giyecek verme durumumuz da söz konusu değil. Biz emniyetten bu tedbirleri ivedi almasını talep ediyoruz" dedi.



Şenel'in neyle suçlandığı sorulan avukat Kaya, bütün şüphelilere yöneltilen suçlamanın müvekkiline de isnat edildiğini söyledi.



Avukat Kaya, müvekkilinin evinde herhangi bir doküman ve CD ele geçirilmediğini anlatarak, gözaltına alınan şüpheli sayısının fazla olması nedeniyle ek gözaltı süresi verilebileceğini belirtti.



Gözaltındaki emekli Albay Hüseyin Vural ve Engin Aydın'ın avukatı Metin Çetinbaş da, müvekkillerinin "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alındığını anımsatarak, kendilerine yöneltilen suçlama konusunda bilgi alamadıklarını söyledi.



Çetinbaş, hukuki sürecin işlediğini ifade ederek, "Hukukun gerçekleşmesini, mahkemenin görevini yapmasını bekliyoruz" dedi.



Engin Aydın'ın diğer avukatı olduğunu ifade eden Saygın Bedri Gider ise müvekkili ile görüştürülmediğini belirterek, "Savunma makamını temsil eden biri olarak bu durumu şiddetle protesto ediyorum" dedi.



Engin Aydın'ı "Türkiye'de hukuk ve demokrasi mücadelesi veren insanlardan biri" olarak tanımlayan Gider, hukuk dışı engellemelerle karşı karşıya kaldıklarını savundu.



Müvekkilinin ifadesinin bugün alınacağını sanmadığını kaydeden Gider, işin sürüncemede bırakıldığını iddia etti.



Gider, gözaltındaki kişilerin psikolojik baskı altında tutulduğunu da iddia etti ve şunları söyledi:



‘Önünü ilikle, bana bak’



“Aşağıda farklı şeylere de şahit oldum, başka kişilerle ilgili. Polis arkadaşlar tarafından psikolojik baskı altında tutuluyor buradaki insanlar, onu gördüm ben biraz evvel. Bunu söyleyebilirim. Aç susuz bırakma değildir ama davranış, tavır, hitap ediş şekli. Psikolojik baskının bilinçli olduğunu düşünüyorum.”



Gider, gazetecilerin psikolojik baskıya örnek vermesini istemesi üzerine, “Yani kötü bir tavırla ‘Önünü ilikle, bana bak, sağa sola bakma’ şeklinde ifadeler duydum” dedi.

Prof. Küçük’ün yeğeni ve avukatı Talay Akat da, müvekkilinin nezarette çok üşüdüğünü, bu nedenle odaya alınabileceğini kaydetti.



Yoğun şikâyetler üzerine öğleden sonra bazı kıyafetlerin şüphelilere verilmek üzere kabul edildiği ve güvenlik tedbiri olarak kalorifer peteği olmayan nezarethanedeki havalandırmadan sıcak hava verilmeye başlandığı bildirildi. Küçük’ün avukatı da müvekkiline bir eşofman, bir içlik ve kalın çorap teslim etti.