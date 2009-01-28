Ergenekon'a tanıdık savcı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üç yeni savcı talebi bugün yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) karara bağlandı. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, cumhuriyet savcıları Rasim Işıkaltın, Kasım İlimoğlu ve Mustafa Çavuşoğlu atandı. Işıkaltın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'a 'ihaleye fesat karıştırmaktan' dava açan savcıydı.





Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, İstanbul ve Bakırköy adliyesinde görevli 3 savcının, özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne görevlendirildiğini bildirdi.



Şahin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) toplantısından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



HSYK'nın gündeminin çok yoğun olduğunu, sabah saatlerinde başlayan toplantının devam ettiğini belirten Şahin, disiplin ve geçici yetki talepleriyle ilgili işlemlerin kurul toplantısında ele alındığını ifade etti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne yeni savcıların atanması isteminin kurulda ele alındığını kaydeden Şahin, “İstanbul'da ve Bakırköy'de görev yapan 3 cumhuriyet savcısı arkadaşımız, CMK 250'nci maddeye göre görev yapan Beşiktaş'taki Cumhuriyet savcılığına görevlendirildi” diye konuştu.



Görevlendirilen yeni savcıların isimlerinin, HSYK'nın internet sitesinde duyurulacağını kaydeden Şahin, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılardan Zekeriya Öz'ün terfi işleminin ise kurul gündeminde ele alınmadığını söyledi.



Mehmet Ali Şahin, soruşturmayı yürüten savcılarla ilgili şikayetlerin de kurul gündeminde görüşülmediğini de sözlerine ekledi.



HSYK'dan görevlendirme açıklaması



Yeni görevlendirme, HSYK'nın internet sitesinde de yer aldı.



Sitede, HSYK'nın özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Cumhuriyet savcıları Rasim Işıkaltın, Kasım İlimoğlu ve Mustafa Çavuşoğlu'nu görevlendirdiği duyuruldu.



HSYK internet sitesinde yer alan karara göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Rasim Işıkaltın, Bakırköy Cumhuriyet Savcıları Kasım İlimoğlu ve Mustafa Çavuşoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığında çalışmak üzere geçici yetki ile görevlendirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HSYK'ya gönderdiği talep yazısında, "Özel yetkili mahkemedeki 21 Cumhuriyet savcısından 5'nin 'Ergenekon' soruşturmasıyla görevlendirildiğini, iş yoğunluğu nedeniyle 3 savcıya daha ihtiyaç duyduğunu" belirtmişti.



Özel yetkili mahkemede görevlendirilen 3 savcının hangi soruşturmalara bakacağına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili karar verecek.



S avcı Işıkaltın, Erdoğan'a dava açmıştı



Ergenekon soruşturmasına atanan savcılardan en dikkat çeken isim 2002 yılında Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönemiyle ilgili ’ihaleye fesat karıştırma’davası açan Rasim Işıkaltın oldu. Erdoğan bu davadan beraat etmişti.



İhaleye fesat karıştırma



Albayraklar’ın İstanbul Belediyesi’nden aldığı ihalelere ilişkin Mülkiye raporu üzerine başlatılan soruşturmada İstanbul Savcıları Rasim Işıkaltın; Mustafa Albayrak ile dönemin İSKİ Genel Müdürü, şimdiki Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ve Erdoğan’ın danışmanı Necmi Kadıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 70 sanık hakkında ihaleye fesat karıştırmanın da arasında olduğu çeşitli suçlardan dava açtı. Bu dosyada sanık olarak yer almayan Erdoğan hakkındaki davanın açılması ise dönemin Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun hazırladığı dosyayla mümkün oldu. Bu dosya üzerine yapılan soruşturma sonucu haklarında dava açılan Erdoğan’ın TCK’nın 366. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “3 ihalede artırma ve eksiltmeye hile karıştırmak” suçundan 3 ile 9 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.



Dava bittiğinde vekil değildi



İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Ocak 2003’te Erdoğan ve Gürtuna hakkında beraat kararı verdi. Erdoğan o tarihte, milletvekili değildi. Erdoğan bu karardan iki ay sonra Siirt seçimleriyle Meclis’e girdi. 72 sanıklı davada 52 kişi berat ederken milletvekili seçilerek TBMM’ye giren ve dokunulmazlık kazanan Mehmet Mustafa Açıkalın , Adem Baştürk, İdris Naim Şahin, Zülfi Demirbağ, Selami Uzun ve Mustafa Ilıcalı hakkında dava dosyaları ayrıldı. Işıkaltın ayrıca, savcı Erol Canözkan ile birlikte Kemal, Hakan, Yavuz ve Bahattin Uzan’ın aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında İmar Bankası’nın mevduatını zimmete geçirmek ve banka yoluyla dolandırıcılık yapmak suçuna iştirak iddiasıyla dava açan üç savcıdan biriydi.



İnsan hakları uzmanı



Diğer savcılardan Kasım İlimoğlu ise insan hakları konusunda uzmanlığı ile biliniyor. Yakın zamana kadar Adalet Bakanlığı’nda tetkik hakim olan İlimoğlu’nun “AB’de insan hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi karşısında konumu” başlıklı bir yüksek lisans tezi de var. Üçüncü savcı Mustafa Çavuşoğlu ise İçişleri eski Bakanı Nahit Menteşe’nin ağabeyinin eşi Yıldız ve kızı Beysun Menteşe’nin öldürülmesi olayını soruşturmuştu.

