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Ergenekon'a Sivasspor da girdi!

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ergenekon soruşturması kapsamında ifade verdi.

19 Mart 2009 02:00

Bülent Uygun Ergenekon soruşturması kapsamında ifade verdi. Ergenekon tarafından düzenleneceği iddia edilen bir suikast eyleminde, kullanılacak para nedeniyle Uygun'un ifadesine başvuruldu.


Takvim gazetesinin haberine göre, Uygun, verdiği ifadede Ergenekon sanığı Sedat Peker'in eski eşine ait bir gayrimenkulu satın aldığı, gönderdiği paranın da gayrimenkulun bedeli olduğunu söyledi. Uygun, "Ergenekon ile bir ilgim yok" diye konuştu.

Sivasspor'dan açıklama geldi

Sivasspor Yönetim Kurulu'nca, teknik direktör Bülent Uygun hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak yapılan açıklamada, ''Teknik direktörümüz Uygun'un Ergenekon davası ile ilgisi olmadığı anlaşılmış, haberlerde takdim edildiği gibi Bülent Uygun herhangi bir şekilde de gözaltına alınmamıştır'' denildi.

Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun'un 30 Ocak Cuma günü bir bankadan konut kredisi kullandığı, kredinin hafta sonuna denk gelmesi ve ödemenin de acil istenmesi üzerine 150 bin TL'nin otobüsle konut sahibi adına avukatına gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, gelişmeler şöyle anlatıldı:

''Daha sonradan asılsız olduğu anlaşılan bir ihbar sonucu söz konusu paraya el konulmuş, teknik direktörümüz Bülent Uygun da Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne giderek banka dekontlarını ibraz etmiş olup gerçekler ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 50 gün önce meydana gelen bu olayın yeni olmuş gibi kamuoyuna yayın yoluyla servis yapılması düşündürücüdür. Teknik direktörümüz Uygun'un Ergenekon davası ile ilgisi olmadığı anlaşılmış, haberlerde takdim edildiği gibi Bülent Uygun herhangi bir şekilde de gözaltına alınmamıştır. Sivasspor Kulübü olarak kamuoyunu yanlış bilgilendirenlerle ilgili yasal hakkımızı kullanacağımızı bildirir, gerçekleri kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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