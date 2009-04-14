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Ergenekon'a protesto

14 Nisan 2009 20:55

Rize'de bir grup, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın, "Ergenekon" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasını protesto etti.

Prof. Dr. Haberal'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Subaşı Köyünü Kalkındırma Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği mensupları ve Pazar ilçesi sakinlerinden oluşan grup, Pazar ilçesindeki meydanda bir araya gelerek, dövizler açıp, sloganlar attılar.

Grup adına basın açıklaması yapan Serhan Pırpır, Mehmet Haberal'ın, sadece Atatükçü, Cumhuriyet devrimlerinin savunucusu ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender insanlardan biri olduğunu belirterek, hemşehrilerinin yanında olduklarını söyledi.

-VAN-

Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği'nden (VÜNİDER) yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in, Türkiye'nin demokratik sistemini ortadan kaldıracak bir yapı içerisinde olması düşünülemez" denildi.

Açıklamada, aynı zamanda VÜNİDER üyesi olan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Prof. Dr. Yüksel, duruşu ve söylemleriyle kendisi bu tür girişimlerin her zaman karşısında yer almıştır. Üniversitemizin öğretim üyesi ve eski bir yöneticisi olarak, öğrencilere ve yöre insanına yönelik sosyal çalışmalarıyla da yakından tanıdığımız arkadaşımıza yapılan bu uygulama, hepimizi endişelendirmiştir."

-BURSA-

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bursa Şube Başkanı Kadriye Uysal, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve bazı sivil toplum örgütü üyelerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, "Ergenekon operasyonları, aydınlanma, çağdaşlaşma düşüncesini savunan insanlara yönelik bir susturma, sindirme operasyonudur" dedi.

Dernek üyeleri olarak, Mustafa Kemal Atatürk ve ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın izinde, Türkiye'nin ışığı olmak için yola çıktıklarını ifade eden Uysal, hiçbir engelin kendilerini, okulsuz köy, eğitimsiz insan kalmayana kadar sürdürecekleri yolculuklarından döndüremeyeceğini vurguladı.

Uysal, eğitim için burslar veren, kurslar düzenleyen, okul ve yurtlar yapan derneklerinin tek amacının, çağdaş ve uygar bir ülke var etmek olduğunu ifade etti.

-SAKARYA-

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup öğrenci Ergenekon soruşturması kapsamında bazı akademisyenlerin gözaltına alınmasını protesto etti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Esentepe Kampüsü girişinde toplanan yaklaşık grup basın açıklaması yaptı.

TGB Sakarya Başkanı Uğur Usta, grup adına yaptığı açıklamada, Ergenekon soruşturmasında bazı rektörlerin ve demokratik kitle örgütlerinin bilinçli olarak hedef alındığını öne sürdü.

Usta, gözaltıları kınadıklarını belirtti.

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