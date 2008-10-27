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Ergenekon’a giden çamura battı!

Ergenekon davasının görüldüğü Silivri Cezaevi'nin önü yağmur nedeniyle çamur oldu. Duruşmaya gidenler zor anlar yaşadı

27 Ekim 2008 02:00

Ergenekon davasının görüldüğü Silivri Cezaevi'nin önü yağmur nedeniyle çamur oldu. Duruşmaya gidenler zor anlar yaşadı.

Silivri'de yapılan Ergenekon duruşmayı takip etmek istyen basın mensupları, sanıklar ve avukatları yağmur nedeniyle güç anlar yaşadı. Duruşmanın yapıldığı bölgenin çamur olması nedeniyle gazeteciler ve canlı yayın araçları yerleşke önüne zor gelebildi.

Yerleşkenin nizamiye kapısından girdikten sonra "ziyaretçi giriş" bölümünde kayıt işlemlerini yaptırıp elektronik eşyalarını görevlilere teslim eden gazeteciler, ardından duruşma salonunun bulunduğu bölüme alındı.Sanıkları taşıyan araçlar da yol nedeniyle duruşma salonuna gelmekte güçlük çekti.

Jandarma, bu nedenle yerleşke önünde yaşanabilecek yoğunluk ve olası protesto gösterilerine karşı önlemler aldı

Ergenekon duvar yıktırdı

Ergenekon davasının Silivri Cezaevi’nde görülen duruşmasının üçüncü oturumu öncesi mahkeme duvarları yıkılarak mekan genişletildi.
Yıkılan duvarın yanına sandalyeler yerleştirildi. 20 Ekim’de başlayan duruşmada, sanıkların, sanık vekillerinin, gazetecilerin ve izleyicilerin duruşma salonuna sığmaması üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengör bekleme salonunun, duruşma salonuna eklenmesi kararı almıştı. (AA)

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