-ERGENEKON'A 2 YENİ SAVCI İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcıları Cihan Kansız ile Ufuk Ermertcan, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürütmekle görevlendirildi. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın, Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma dosyalarını devraldığı bildirildi. İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinde 23 Mart 2011 tarihinde görevlendirilen 5 savcıdan biri olan Ufuk Ermertcan'ın da Kansız'a yardım edeceği öğrenildi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı olarak yaklaşık 2 yıldır görev yapan Cihan Kansız, daha önce de kamuoyuna yansıyan soruşturmalar yürütmüştü. ''Yaşlıların mülklerini tehditle alan suç örgütü'', ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Şile'deki ormanlık alanda yapılan kazıya ilişkin soruşturmaları tamamlayan Kansız, halen sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturmaya da bakıyor. -GÖREV YERLERİ DEĞİŞEN SAVCILARA UĞURLAMA Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turan Çolakkadı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görevlendirilen Zekeriya Öz ile Ercan Şafak için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde uğurlama töreni düzenlendi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinin kapısındaki uğurlama töreni sırasında görev yerleri değişen savcılara, yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen tarafından çiçek verildi. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği uğurlama töreninde savcılar, adliye personelinden helallik isteyerek görevli hakim, savcı ve diğer personelle tek tek tokalaşıp araçlarına bindiler. Araçlarından el sallayan Çolakkadı, Öz ve Şafak daha sonra adliye binasından ayrıldı.