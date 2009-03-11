Ergenekon’a 15 gün iddianame arası

Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni hazırlanan 2. iddianameyi incelemek için duruşmalara 15 gün ara verdi.



12 Haziran 2007'de İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir evde patlayıcı maddeler ele geçirilmesiyle başlatılan ve genişletilerek sürdürülen soruşturma sunucunda hazırlanan 2. iddianame ve ekleri, bugün itibariyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine tebliğ edildi.



1909 sayfadan oluşan iddianamenin eklerinin 240 klasör olduğu öğrenilirken, 15 günlük yasal süre içinde iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek.



Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen "Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni hazırlanan iddianameyi incelemek için Cuma gününden itibaren duruşmaya 15 gün ara verecek.



Mahkeme heyeti, yeni iddianamenin incelemesini Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde yapacak. Kabul kararının verilmesi halinde CD ortamına aktarılacak iddianame, avukatlara dağıtılacak.



Mahkemenin, yeni iddianameyle ilgili yargılamayı ilk etapta ayrı yapması ve duruşma görüldükten sonra da birleştirme konusunda karar vermesi bekleniyor. 2. iddianamenin de duruşmada okunacağı ancak şeklinin duruşmada açıklığa kavuşacağı belirtildi.

