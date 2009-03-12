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Ergenekon, 'Zirve'ye uzandı

Zirve Yayınevi katliamında da adı geçen emekli albay Mehmet Ülger Ergenekon operasyonu kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

12 Mart 2009 02:00

Eski Malatya İl Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger Ankara’da, emekli astsubay Mehmet Çolak ise Diyarbakır’da gözaltına alındı

‘General ve 33 askerin öldürülmesi örgüt işi’


Ergenekon soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde Ankara ve Diyarbakır’da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Ankara’da Malatya eski Jandarma Alay Komutanı Emekli Emekli Albay Mehmet Ülger, Diyarbakır’da da Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube’de görevli uzman çavuş Mehmet Çolak gözaltına alındı.

Ülger ve Çolak’ın evlerine yapılan baskında her iki zanlının da bilgisayarlarına ve evlerinde ele geçirilen bir çuval dolusu CD ele geçirildi. Ülger, İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Operasyonun Diyarbakır ayağında gözaltına alınan Uzman Çavuş Mehmet Çolak’ın da İstanbul’a getirilerek, Merkez Komutanlığı’nda tutulduğu öğrenildi.

Dün dört saat arayla Ankara ve Diyarbakır’da gözaltına alınan Emekli Albay Mehmet Ülger ile Uzman Çavuş Mehmet Çolak’ın adı daha önce Malatya’da 3 misyonerin katledildiği “Zirve Yayınevi Katliamı” olayına karışmıştı.

Ülger, üç misyonerin boğazının kesilerek öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı katliam sırasında Malatya İl Jandarma Alay Komutanı’ydı. Şimdi Diyarbakır Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube’de görevli olan Uzman Çavuş Mehmet Çolak da, katliamın gerçekleştiği dönemde Malatya Jandarma Alay Komutanlığı’nda Alay Komutanı Albay Mehmet Ülger’in emrinde çalışıyordu.

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