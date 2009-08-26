Ergenekon zanlısından şok itiraf!

Ergenekon davasıyla birleştirilen Danıştay davası sanığı Osman Yıldırım,”Cumhuriyet’i ben bombalattırdım” dedi. Askeri Mahkeme’deki davada da bilirkişi, Zir Vadisi’nde bulunan cephanelerin yerini gösteren krokideki yazıların tutuklu yargılanan Yarbay Mustafa Dönmez’e ait olduğunu belirtti.

“Ergenekon davası”yla birleşen “Danıştay davası”nın tutuklu sanığı Osman Yıldırım, duruşmadaki konuşmasında Cumhuriyet gazetesine bombayı kendisinin attırdığını öne sürdü. Yıldırım, dünkü duruşmanın talepler bölümünde söz aldı. Pişman olmadığını belirten Yıldırım, “Bu bir işti. Bana geldi, ben de kabul ettim. Cumhuriyet gazetesini bombalattırdım. Bu gençlere bombalattırdım. Bu olay pis koktuğu için, bunun nedenini öğrenmeye çalıştım” dedi.

‘Danıştay’ yalanlaması

Danıştay saldırısına karıştığı iddialarını kabul etmeyen Yıldırım, Danıştay saldırısını gece 02.00’da televizyondan öğrendiğini söyledi. Saldırının sahte faili olmak istemediğini de belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bu olaydan dolayı otomatik cezaya bağlandım. İki şartlı tahliyem geri alındı. Hangi şerefsizler suiskastı yaptırmışsa buraya gelerek ‘Bizim yaptırdığımız bu suikastı Yıldırım’ın üstlenmesini istiyoruz’ desinler. 500’ü aşkın suç işledim. Bütün suçlardan dolayı yargılanmak istiyorum ama şerefime dil uzatmasınlar”

‘Gizli tanık değilim’

Tanık, gizli tanık ya da açık tanık olmadığını anlatan Yıldırım, 1982’de bir kan davası nedeniyle 12 kişiyi öldürmekten yargılandığını, yaşı küçük olduğu için de ceza almadığı bilgisini verdi.

Yıldırım, 1994’te yine cezaevine girdiğini kaydetti. Yıldırım, gündüz cezaevinde olduğunu gece ise dışarı çıkıp yüzlerce suç işlediğini öne sürdü.

Yıldırım’ın sözlerinin tamamlanmasının ardından iftar için duruşmaya yarım saat ara verildi. Oruçların açılmasının ardından duruşmaya devam edildi.

Tutuklu sanık Dönmez’e ait ajandada çıkan kroki üzerine Zir Vadisi’nde yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat bulunmuştu.

Krokideki yazılar Dönmez’in çıktı

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez’in “askeri malzemeyi gizlemek” suçundan askeri mahkemede yargılandığı davanın bilirkişisi, Dönmez’e ait ajandada bulunan ve Ankara Yenikent’teki Zir Vadisi’nde ele geçirilen cephaneliğin yerini gösteren kroki üzerindeki yazıların kesin olarak sanık tarafından yazıldığını söyledi.

Askeri Mahkeme’deki davaya Dönmez ve avukatı Mehmet Nuri Aytekin katıldı. Duruşmada, kroki üzerinde bulunan el yazılarına ilişkin olarak soruşturma sırasında bilirkişi olarak görevlendirilen uzman Nazmiye Aktaş ifade verdi. Krokideki el yazılarının Dönmez’e ait olduğu yönünde bilirkişi raporu hazırladıklarını belirten Aktaş, duruşmada da “Kroki üzerindeki yazılar kesin olarak sanık tarafından yazılmıştır” dedi.

Dönmez ise ifadesinde, polisin kendisine komplo kurduğunu iddia ederek, “Bu kroki uzman kişilerce çizilmişse bunu anlayabilecek olan teknolojiye TÜBİTAK sahiptir” dedi. Zir Vadisi’ne polisin hazırlıklı gittiğini, yanına kazma kürek almadığını belirten Dönmez, “Çünkü çıkacak olan belli. Bu işi yönlendiren 5 polistir. Tanık olarak dinlenmelerini istiyorum” dedi.

Aytekin ise Zir Vadisi ve Dönmez’in evindeki aramalarda ele geçirilen mühimmatın üzerinde müvekkilinin parmak izinin bulunmadığına yönelik raporu mahkemeye sundu. Aytekin, “Rapor sonucu, mühimmatın üzerinde 5 adet parmak izi ve bir avuç izi bulunmuştur. Bu kişiler araştırılsın” diye konuştu.

Küçük’ten ayetli savunma

Bu arada Birinci Ergenekon davasının dünkü duruşmasına katılan Veli Küçük, yakınlarıyla selamlaşırken, şehitler için “Siz onlara ölü demeyin, onlar diridirler” ayetini anımsatarak, “Bize mahkûm demeyin, biz Cumhuriyeti ve vatanı korumak için askerlik yapıyoruz, nöbet bekliyoruz” dedi.