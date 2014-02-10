Ergenekon ve Dink soruşturmalarına yeni savcı



Ergenekon ve Hrant Dink soruşturmasını yürüten TMK 10’la yetkili savcı Muammer Akkaş’ın görevden alınmasının ardından dosyalar savcı Murat İnam’a verildi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ikinci dalgasıyla ilgili dosya elinden alınan Savcı Muammer Akkaş, daha sonra ise HSYK kararıyla Tekirdağ’a atanmıştı. Akkaş’ın yürüttüğü 25 Aralık 2. dalga operasyonun dosyaları ile birlikte Dink soruşturması dosyası da savcı Murat İnam’a verildi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Dink soruşturmasına atanan savcı Murat İnam ise 2 yıl önce HSYK tarafından TMK 10 ile yetkilendirilmişti. Savcı İnam bir süreden beri İstanbul Adliyesi'nde görev yapıyor.

Muammer Akkaş'ın 17 Aralık operasyonu dışında baktığı diğer önemli dosyalar ise şöyleydi:

Danıştay ve Oyak: Ergenekon davası ile birleştirilen Danıştay saldırısı davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan’a silah temin ettiği iddia edilen Mahmut Güzel hakkındaki soruşturmaya da Muammer Akkaş baktı. Savcı Akkaş hazırladığı tek sanıklı iddianamede, Mahmut Güzel’i ‘Ergenekon terör örgütüne yardım ve yataklık ve silah kaçakçılığı’ ile suçlandı. İddianamede Mahmut Güzel’in Danıştay saldırısında kullanılan clock marka silahın ilk sahibi olduğu belirtildi. “Danıştay saldırısında kamera kayıtlarının silinerek delillerin karartıldığı’’ iddiasıyla ilgili iddianameyi de Savcı Akkaş hazırladı. Eski Oyak Güvenlik Genel Müdürü Orhan Çoban’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 10 şüpheli hakkında hazırlanan 61 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Dink cinayeti: Savcı Muammer Akkaş’ın baktığı bir diğer soruşturma ise Hrant Dink cinayeti oldu. Savcı Akkaş, cinayet sonrasında kamu görevlileri ile ilgili soruşturmayı yürüttü. Akkaş, cinayetin ‘Büyük Abisi’ olarak adlandırılan Erhan Tuncel’in geçtiğimiz günlerde ek ifade vererek ‘itiraflarda’ bulunmasının ardından eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’u ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağırdı. Erhan Tuncel, savcı Muammer Akkaş’a avukatının da hazır bulunduğu bir ortamda kamera ile kayıt altına alınan ayrı bir de ifade vermişti.

Gezi'de terör soruşturmasını yürüttü: Muammer Akkaş Gezi olaylarıyla ilgili soruşturmayı da yürüttü. Hazırladığı ve dün İstanbul 22’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 95 sayfalık iddianamede, Devrimci Karargah davasının sanıklarından Ulaş Bayraktaroğlu’nun da bulunduğu 4’ü tutuklu 36 sanık yer aldı. Akkaş tarafından hazırlanan iddianamede Taksim Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında Taksim Gezi Parkı’nda 28 Mayıs 2013’de başlayan protestolar, demokratik tepkinin ötesine geçerek terör örgütleri ve marjinal grupların yönlendirmesiyle terör örgütlerinin propagandalarına ve eylemlerine dönüştüğü ifade edildi. Kamu mallarına, özel mülkiyeye zarar verme, kamu görevlilerini aciz düşürme, güvenlik güçlerinin yaralanmasına sebebiyet verildiği öne sürüldü.