Ergenekon ve Balyoz'da yargılananlara iade-i itibar yasası geliyor

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk gibi davalarda yargılanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeliyle ilgili çalışma yapıldığı yönündeki açıklamasının detayları belli oldu. Buna göre, yargılanan ve 6 yıla yaklaşan süreyle cezaevlerinde tutuklu kalan TSK personelinden emekliye ayrılanların haklarının iade edilmesi ve iade-i itibar yasası çıkarılması planlanıyor. 2009’da intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar ve dava sürecinde ölen askerlerin şehit sayılması, ailelerine de şehit ailesi haklarının verilmesi düşünülüyor.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, davalarda yargılanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin kayıplarının giderilmesini sağlayacak çalışma yürütüldüğü yönündeki açıklamasının detayları belirlendi.

Buna göre, TSK personelinden emekliye ayrılanların haklarının iade edilmesi, iade-i itibar yasası çıkartılması, hak kayıpları nedeniyle kendilerine tazminat ödenmesi, davalar sürecinde ölen askerlerin şehit sayılması ve ailelerine şehit ailesi haklarının verilmesi planlanıyor.

Genelkurmay da taslak hazırladı

Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, açılan davalar nedeniyle 366 TSK personelinin emekliye ayrıldığını, beraat eden toplam 205 personelin de TSK’daki görevlerine devam ettiğini belirterek, “Genelkurmay Başkanlığımız tarafından da bu davalar nedeniyle hak kaybına uğrayan emekli ve muvazzaf personelin kayıplarının giderilmesine yönelik bir taslak çalışma Bakanlığımıza intikal etti. Bu davadan dolayı mağdur olanların mağduriyeti giderilecektir” açıklamasını yaptı. Genelkurmay Başkanlığı’nın hazırladığı taslak, dava süreçlerinde yargılananların kurduğu KUMPAS-DER’in talepleriyle CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in de TBMM’ye verdiği kanun teklifi, TSK personelinin hak kayıplarının karşılanmasını hedefliyor.

"Hakları verilecek"

Milli Savunma Bakanlığı’na iletilen iki düzenlemenin birleştirilerek ocak ayında Meclise sunulacağı öğrenildi. Buna göre, TSK personelinden emekliye ayrılanların veya emekliye ayrılmak zorunda bırakıların hakları, görevde olmaları durumunda bugün gelecekleri rütbe gözönüne alınarak iade edilmesi planlanıyor. Oluşan hak kayıpları nedeniyle kendilerine tazminat ödenmesi, görevlerine dönen ve terfi kaybı yaşayanların alacakları terfiler göz önüne alınarak hak kayıplarının karşılanması bekleniyor. Davalar sürecinde ölen askerlerin şehit sayılması ve ailelerine de şehit ailesi haklarının verilmesi planlanıyor.

-Der Başkanı Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, görüş alınarak taslak hazırlandığını, bunun hayata geçirilmesiyle bir nebze de olsa mağduriyetlerin giderileceğini" belirtti. Üçok, “Meclis istediği zaman herşeyi yapabilecek güce ve inisiyatife sahip. Bizim en çok üzerinde durduğumuz ölen arkadaşlarımızın şehit sayılması. Bu süreç yaşanmasaydı bunlar ölmeyecekti. Yaşananlar istinai bir durumdu, bu nedenle de istinai bir durum uygulanabilir. Başka bir isteğimiz de bu kumpasları kuranların adalet önünde hesap vermeleri. Karanlık süreci acı içinde yaşadık, birçok bilgi kirliliği yaşandı, bu algıyı değiştireceğiz. Bütün kumpas davalarıyla ilgili bilgi, belgelerle bir arşiv kuracağız. Kumpasın hafızası oluşturacaz” dedi.

"Özür de bekliyoruz"

Balyoz davasında yargılanan ve dava sürecinde emekliye ayrılan Tümamiral Erdem Caner Bener, sadece Meclis’ten değil herkesimden iade-i itibar beklediklerini söyledi. Emekli Tümamiral Bener, şöyle konuştu: “Burada 3 konu çok önemli. Birincisi bu ülkenin bize özür borcu var, ikincisi TBMM’de araştırma komisyonun kurulması ve kumpas sürecinde yaşananların araştırılarak rapor hazırlanarak tarihe not düşürülmesi, üçüncüsü ise bu kumpasları kuranların hukuk önüne çıkarılarak hesap sorulması. Yapılan çalışmalarda belki maddi yönden hak kayıpları telafi edilecek ancak manevi yönden bu hak kayıplarının telafisi yok. Bizden daha kimse özür dilemedi. Başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere bu iftiralara sessiz kalan, destek olan, çanak tutan, iftiralara inanan herkesten özür bekliyoruz.”

"Kumpas’ta ölenler şehit sayılsın"

CHP Milletvekili Dursun Çiçek, teklifle ilgili şunları söyleldi:“Hazırladığımız teklif ile Genelkurmay Başkanlığı’nın taslağı, Milli Savunma Bakanlığı’na sunuldu. Bakanlık sadece geriye dönüşlere itiraz etti ve biz de bu maddeyi çıkardık. Emekli olanlar geri dönemeyecekler, ancak emsallerinin bütün haklarını maddi ve manevi alacaklar. Bu süreçte adalet şehidi olan personel şehit sayılacak ve ailesine şehit ailesi olarak bütün hakları verilecek. Yapılacak düzenleme daha çok şu an görevlerine dönen TSK personelini değil emekli edilen veya kendi isteğiyle emekliye ayrılanlarların mağduriyetlerine dönük.”