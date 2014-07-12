'Ergenekon ve Balyoz'a ne oldu, insanları yıllarca hapsetmek reva mı?'

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Ergenekon ve Balyoz davalarını eleştirerek, " Son yıllara gördüğümüz o büyük davalar ne oldu? Anayasa Mahkemesi sonunda her şeyi sıfır noktasına getirdi. Bu, doğru mu? Bu reva mıdır; insanları bu kadar yıllarca hapislerde çürütmek ve bunlara zulmetmek?" diye sordu.

İhsanoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Bursa'da, tarihi Kozahan'da düzenlenen basın toplantısında, adaylığının açıklanmasının ardından bazı kişilerin, adına takıldığını söyledi.

Özellikle sosyal medyada bu konuda paylaşımlarda bulunulduğunu belirten İhsanoğlu, şöyle devam etti:

"Her tarafıma takıldılar ama hiçbir şey olmadı. Orhan Gazi'nin lakabı Şücaeddin. Ne demek Şücaeddin? 'Dinin yiğidi' demektir. Şücaeddin, Bahattin, Nurettin, Kudbettin, Necmettin, dilimizde, kültürümüzde çok var. Orhan Gazi, 14'üncü yüzyıla ait bir isimdir. Aynı yüzyılda yaşamış bin Ekmeleddin vardır; Bayburtlu Ekmeleddin. Bunu bilmeyenler takıldılar. Başka bir şeye takılamadıkları için buna takıldılar. Şücaeddin'e 'Şüca' derler, Ekmeleddin'e de 'Ekmel' derler. Bunu bile 'Adını değiştirdi' diye çıkardılar. Birtakım siyasi tartışmalar yürüttüler. Bunların arkasında da paralı asker gibi sosyal medyada onların fikirlerini yürütüp mesele yaptılar. Yani Türkiye'de siyasi tartışmalar bu kadar ucuzladı mı?"

Öncelikle özgürlükler

İhsanoğlu, Türkiye'de öncelikle basın özgürlüğü, kanun hakimiyeti ve adaletin insanlara eşit götürülmesinin sağlanması gerektiğini iddia etti.

Son yıllardaki önemli davalara değinen İhsanoğlu, "Son yıllara gördüğümüz o büyük davalar ne oldu? Anayasa Mahkemesi sonunda her şeyi sıfır noktasına getirdi. Bu, doğru mu? Bu reva mıdır; insanları bu kadar yıllarca hapislerde çürütmek ve bunlara zulmetmek?" diye konuştu. Suçluluğu kanıtlanmadan insanların 5-6 sene cezaevlerinde tutulmasının doğru olmadığını ifade eden İhsanoğlu, yargılamalar sonucu verilen kararların bir üst mahkemede bozulmasıyla adalet sistemine güvenin kalmayacağını anlattı.

Türkiye'nin artık bunları aşması gerektiğini vurgulayan İhsanoğlu, "Bunları aşmak için bu anlayışın, devletin zirvesinde olması lazım. Devletin zirvesinde bu anlayış olmadığı takdirde bu devlet aksak bir şekilde olacak, aksak bir şekilde devam edecektir. Hele, öfkelenen, başkasına tepeden bakan bir anlayışınız varsa o zaman çok daha büyük bir sıkıntıya gireceksiniz. Bizim davamız budur" değerlendirmesinde bulundu.

İhsanoğlu, "Bütün milleti kucaklamak, 76 milyona sahip çıkmak lazım. Bir tarafı tutup bir tarafı bırakmak olmaz. Size oy verenler 'iyi' olacak, size oy vermeyenler 'kötü' olacak ve siz yukarı çıktığınız zaman , size oy verenlerin temsilcisi olacaksınız. Bu, Türkiye 'yi çok kötü bir yere götürebilir" dedi.