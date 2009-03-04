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Ergenekon tutuklusuna koruma verildi

İstanbul Valiliği, Ergenekon davasında örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Doç. Dr. Emin Gürses’e koruma tahsis etti.

04 Mart 2009 02:00

İstanbul Valiliği, Ergenekon davasında örgüt üyeliği suçlamasıyla 1 yıldır tutuklu bulunan Doç. Dr. Emin Gürses’e koruma tahsis etti. Koruma komedisi, Emin Gürses’e cezaevinde iletilen "Kişiye Özel" yazıyla ortaya çıktı.


Ergenekon davasının dün yapılan duruşmasında söz alan Doç. Dr. Emin Gürses, "Valilikten bir yazı geldi. Bana koruma verilmiş. Terör örgütlerine karşı koruma altına alınmışım. Silahım da iade edilmiş. Terör örgütü üyeliğinden yatıyorum, terörden de korunuyorum" dedi. Gürses’in bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Emin Gürses, Ergenekon davasında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 26 Şubat 2008’de tutuklanmıştı. Emin Gürses tutuklanmadan önce, çeşitli terör örgütlerinin hedefinde olduğu için İstanbul Valiliği’nin görevlendirdiği polisler tarafından korunuyordu. Emin Gürses’in ruhsatlı tabancası da bulunuyordu. İstanbul Valiliği 1 yıldır Silivri Cezaevi’de bulunan Emin Gürses’e ilişkin koruma talebini gözden geçirerek, 2009 yılı için çağrılı korumaya çevirdi. Valilik kararı, "Kişiye Özel" yazılı bir zarfla Emin Gürses’in kaldığı Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

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