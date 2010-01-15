Ergenekon tutuklusu Saçan'a 16 ay sonra tahliye kararı

'İçeride tutanlar düşünsün'

9 kişinin tahliyesi

2. Ergenekon davasında eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan tahliye edildi. Duruşmada mahkeme başkanının tahliyesini istediği diğer 9 sanığın mahkeme heyetindeki 2 üyenin karşı çıkması nedeniyle tutukluluklarının devamına karar verildi.İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ara kararlar geç saatlerde açıklandı.Mahkemede 3 gündür savunma yapan eski Organize Şuçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan tahliye edildi. Mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, 16 aydır tutuklu bulunan Saçan'ın tahliyesine karar verdi.Duruşma salonunda bulunan Saçan'ın ailesi, tahliye kararını alkışlarla karşıladı. Sanıklar ve avukatlar da Saçan'ı kutladı.2001 yılındaki Tuncay Güney'le ilgili savunmayı kapatmakla suçlanan Adil Serdar Saçan, savunmasında bu iddiaları reddetmiş, "Ben burada ancak tanık olarak bulunabilirim. Bu soruşturmayı başalatan kişi benim" diye tepki göstermişti.Silivri Cezaevi'nden saat 02.00 sularında ayrılan ve yakınları tarafından karşılanan Adil Serdar Saçan, kendisine uzatılan mikrofonlara, "Açıklama yapmayacağım. 16 ay içeride tutanlar düşünsün. Suçsuz olup olmadığım belli değil, yargılama devam edecek" dedi.Ayrıca Saçan, dün yapılan çapraz sorgusunda JİTEM için söylediklerinin yanlış aksettirildiğini belirterek, "Arkadaşlarla birlikte terörle mücadele görevi yaptığımızı söyledim" ifadelerini kullandı.Öte yandan, İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün'ün, aralarında gazeteci Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Türk Metal İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in de bulunduğu 9 kişinin tahliye talebine olumlu oy kullandığı ancak diğer iki üye hakimin karşı çıktığı öğrenildi.2. Ergenekon davasında Adil Serdar Saçan'ın çapraz sorgusu devam eden Saçan, bir soru üzerine varlığı sürekli tartışılan JİTEM ile ilgili açıklamalarda bulundu:"JİTEM, Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele’dir. Daha sonra JİT yani Jandarma İstihbarat Teşkilatı adını aldı. Güneydoğu’da görev yapıp da JİTEM’i bilmeyen yoktur. Bizimle birlikte kahramanca çarpışan çocuklardı. Ama zamanla dejenere olmuş bir kurumdur. Ben tanık olduklarımı söylüyorum. JİTEM dediğiniz budur."Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da JİTEM adına faaliyette bulunduğunu anlatan Saçan, şu anda yargılananların kendisinin çökertmeye çalıştığı örgüt olmadığını öne sürdü:"Yeşil, Güneydoğu’da birçok suça karıştı. Bunların çoğu faili meçhul kaldı. Devlet desteği olmadan bunu yapabilir mi? Eğer Yeşil’i bulabilseydim çok iyi operasyonlar yapacaktım ama bulamadım. Davası süren bu örgüt bizim çökertmeye çalıştığımız örgüt değil. Bu, politik olarak sulandırılmış bir örgüttür. Asıl örgüt gizleniyor. Hatta örgüt kurtulmuş oluyor. Asıl örgüt Susurluk’un askeri kanadı. JİTEM’in, bazı askerlerin karıştığı örgüttür."