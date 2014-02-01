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Ergenekon tutuklusu Kemal Alemdaroğlu hastaneye kaldırıldı

Ergenekon Davası'nda tutuklu bulunan İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

01 Şubat 2014 03:03

Ergenekon Davası'ndan 6 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (75) Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 29 Ocak Çarşamba günü eşiyle kapalı görüş sırasında fenalaşması üzerine Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Alemdaroğlu'nun, durumunun iyi olduğu ve normal serviste tedavi altında olduğu öğrenildi.
 

Normal serviste tedavi altında

 
Alemdaroğlu'nun avukatı Metin Çetinbaş, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi: "Müvekkilim Kemal Alemdaroğlu eşiyle cezaevinde görüştüğü sırada rahatsızlanması üzerine 29 Ocak Çarşamba günü Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 haftadır düzenli beslenememiş. Gribal enfeksiyon, idrar yolu enfeksiyonuna çevirmiş, enfeksiyon da kana karışmış. Ayrıca müvekkilimin prostat rahatsızlığı da var. Kendisinde büyük bir halsizlik var. Tetkikleri yapıldı şu an kendisi hastanenin normal servisinde tedavi altındadır."
 

15 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

 
5 Ağustos 2013 günü açıklanan Ergenekon Davası'nda Kemal Alemdaroğlu, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından toplam 15 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkarılan ve duruşma salonunda hazır bulunan Kemal Alemdaroğlu 5 Ağustos 2013 tarihinde tutuklanarak, Silivri Cezaevi'ne konmuştu.

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