Ergenekon 'Toprak Dede'yi de susturdu

Ergenekon soruşturması, 'Toprak Dede' olarak tanınan Hayrettin Karaca'yı da ürküttü. Karaca, kışlada katıldığı ağaçlandırme etkinliğinde, “Bu projeyle, TSK'nın siyasi kadroları utandıracağına inanıyorum. Ergenekon varya, işte ondan söyleyemiyorum...” dedi



TSK’nın 4. Kolordu Komutanlığı yerleşkesinin bulunduğu Mamak’taki Eşref Akıncı Kışlası’nda teraslama ve ağaçlandırma etkinliği yapıldı. Etkinlikte 10 bin fidan dikildi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu ve eşlerinin yanı sıra TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca da katıldı.



‘Söyleyemiyorum, o bakımdan...’



TSK’ya şükranlarını dile getiren Hayrettin Karaca, şunları söyledi: “Bu yapılan faaliyetler bugün belki bir alanı ağaçlandırmak veya teraslamak gibi görünse de silahlı kuvvetlerimizin bu işe başlamasının sonucunda başka bir Türkiye’nin hayalini kuruyorum. Ülkem bugün dünyada tarım alanlarının ve diğer toprak alanlarının kaybında açık ara şampiyon. Dünyada erozyonla kaybedilen toprak 26 milyar ton. Türkiye, bir sayıma göre 1 veya 4 milyar ton üst düzey toprak kaybediyor. Bu, erozyonla kaybedilen toprak. Bu hizmeti yaparak bize örnek olmalarından dolayı, silahlı kuvvetlerimizin siyasi kadrolarımızı utandıracaklarına inanıyorum. Başka bir kelime bulamıyorum bugün, şey var ya, Ergenekon var ya... Söyleyemiyorum, o bakımdan... İnşallah onlar da farkına varırlar.” TSK, 1996-2009 arasında 8 bin hektar alana 50 milyon fidan dikti.

