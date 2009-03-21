İlhan Selçuk, bugünkü (21 Mart) köşe yazısını Mustafa Balbay'a atfedilen günlüklere ayırdı. "Ergenekon tertibi bizden hızlı çıktı" dedi. İşte Selçuk'un o yazısı:



Ergenekon Tertibi Bizi Solladı...



“Perşembenin Gelişi Çarşambadan Bellidir” başlıklı yazı Balbay tutuklanmadan bir gün önce bu köşede yayımlandı...



Yazının kimi satırlarını bugünkü köşeme aktarıyorum...



“...başkentte Cumhuriyet temsilcisi yazarın evine baskın yapanlar ne bulurlar?..



Elbette gazete kesiği, dergi yazısı, konuşma notları, mektup, arşiv malzemesi, anı kırıntıları, izlenimler, vesaire...



Balbay’a dedim ki:



- Bak, şimdi Ergenekon tertibinin usulünce, bunların içinden özellikle seçtiklerini medyaya moda deyişle ‘servis’ edecekler...



- Abi, servis etsinler, gizli saklı bir şeyler yok ki...



- Başka bir şey yapalım mı, onlar ‘servis’ etmeden, sen anılarını, notlarını, izlenimlerini yayımla...



- Bir düşüneyim abi...” (Cumhuriyet, 06.03.2009)



Olay bilinen yöntemle ve hızla sahneye kondu...



Balbay tutuklandı...



Belli merkez, Balbay’ın evinde polis baskınıyla ele geçirildiği ileri sürülen ‘evrak’ı medyaya ‘servis’ etti...



Şimdi yandaş mı desem, yalaka mı desem medya çıldırmış gibi... Kanun dışı bir tezgâhla pazarlanan ve Balbay’ın notları olduğu söylenen günlükler üstüne Balbay’a, bana ve Cumhuriyet’e saldırıların bini bir para...



Yalçın Doğan’ın geçen günkü köşe yazısının başlığı:



“Medya Sehpaları Çoktan Kurdu...”



Eğer Türkiye hukuk devletiyse ve bu ülkede yasalar geçerliyse, Mustafa Balbay’ı kimse susturamaz...



Ne türden olursa olsun saldırı ve şamata da gerçekler karşısında beş para etmez...



Balbay’ın notları ya da günlüğü diye pazarlanan ne varsa okudum...



Aklı başında bir yargıç, bu uydurma günlüklere göre bile Balbay’ı suçlayamaz, bir örgüt içinde olduğunu düşünemez, hele darbe safsatası Balbay için temelinden fostur...



Peki, daha iddianame bile açıklanmamışken Balbay’ı suçlayanlar kimler?..



Saymaya gerek yok...



Akıl var, yakin var...



Bir gazeteci “Ben darbe için çalışıyorum, hükümeti devireceğim” diye kendi kendisini suçlayan günlükler tutar mı?..



Balbay şimdi neyin ne olduğunu Cumhuriyet’te açıklayacak...



İçeri girmeden önce ne demiştim Balbay’a:



“- Onlar ‘servis’ etmeden, sen notlarını yayımla...”



Ancak itiraf edelim ki Ergenekon tertipçileri bizden hızlı...



Vallahi çok iyi çalışıyorlar...



Medyada da öylesine hizmetkârları var ki pesss...



