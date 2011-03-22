Ergenekon tanığı JİTEM'in kadrolu papazı çıktı

T24- Ergenekon operasyonlarının "Zirve Dalgası"nda gizli tanık olan Deniz Uygar'ın eski papaz olduğu ve Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele'den (JİTEM) düzenli olarak para aldığı ortaya çıktı.

Ergenekon soruşturmasında 'Zirve dalgasının' başlamasını sağlayan gizli tanık Deniz Uygar, dönemin Malatya İl Jandarma Komutanı Ülger başkanlığında, "misyonerlik çalıştayı" düzenlediklerini söyledi. Ülger, "Misyonerlere gözdağı verme talimatı üst düzey komutanlardan geldi" dedi.

Sabah gazetesinden Ertuğrul Erbaş’ın haberine göre "Gelen emirle Hıristiyan oldum. Tasfiye amaçlı misyonerlerin arasına sızdım baş papazlığa kadar yükseldim. 2005'te gelen emirle yine Müslüman oldum" diyen gizli tanık Deniz Uygar'a, JİTEM'den düzenli olarak ödeme yapılmış ve bu ödemelerin makbuzları tutulmuş. Makbuzlarda Malatya Jandarma İstihbarat Binbaşı Haydar Yeşil ve Jandarma Kıdemli Başçavuş Adil Akçay'ın imzaları bulunuyor.



Savcı Öz'e ifade verdi



Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, Malatya'daki Zirve Yayınevi Katliamı dosyasına el koyunca Deniz Uygar kod adı verilen gizli tanığın ifadesini aldı. 24 Aralık 2010 ve 28 Aralık 2010 tarihlerinde Zekeriya Öz'e iki kez ifade veren gizli tanık bu ifadelerin yanı sıra şimdiye kadar ortaya hiç çıkmamış belgeleri de savcı Öz'e verdi. Gizli tanık Uygar, Savcı Öz'e verdiği ifadesinde şunları anlattı: "Uzman çavuş olarak görev yaparken 1993'de Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki TUSHAD'a (Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekat Dairesi) bağlı olarak, likidasyon (tasfiye) amaçlı misyonerlerin arasına sızarak Baş papazlığa kadar yükseldim. 2005'te gelen emirle tekrar Müslüman oldum. Verilen görev üzerine misyonerlik karşıtı röportajlar, konferanslar verdim. Kitap yazmam konusunda da ayrıca görevler aldım"



Zirve Çalıştayı



Gizli tanık Uygar, talimatla 2006'da dönemin Malatya İl Jandarma Komutanı Mehmet Ülger'in başkanlığında, İstihbarat Şube Başkanı Binbaşı Haydar Yeşil ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ruhi Abat ile birlikte bir misyonerlik çalıştayı başlattıklarını söyledi. Çalıştayda Türkiye'deki misyonerlik faaliyetlerinin önlenmesi ve misyonerlere gözdağı vermek amacıyla üst düzey komutanlardan talimat geldiğini savunan Uygar, "Zirve Yayınevi çalışanları Necati Aydın, Thilman Geske, Uğur Yüksel'e yönelik bir korkutma eylemi yapma kararı alındı. Emre Günaydın ve arkadaşları hakkında hazırlanan bilgiler değerlendirildi. Günaydın'ın eylemi gerçekleştirmesi için psikolojik olarak hazırladı. Hazırlamak için Ruhi Abat ve Sevgi Erenerol Malatya'da misyonerlik konferansları verdi" dedi. Ayrıca, Albay Mehmet Ülger'in misyoner faaliyetleri hakkında Kayseri'de bir brifing verdiğini söyleyen gizli tanık Deniz Uygar "Bu brifingten 1,5 ay sonra Malatya Zirve Yayınevi cinayeti gerçekleşti. Ruhi Abat beni aradı 'Şerefsizlere vur dedik, öldürmüşler' dedi" şeklinde ifade verdi. Çalışmanın çok gizli tutulmasından dolayı kod isimler aldıklarını söyleyen gizli tanık Deniz Uygar, "Albay Mehmet Ülger 'Ercüment Ağa' ve 'Cenk', Binbaşı Haydar Yeşil 'Halil', akademisyen Ruhi Abat 'Zahit' ve 'Hoca', ben ise 'Hamit' kod ismini kullandık. Ayrıca bana verilen kod numarası da 2594326 idi. Bana yapılan ödemeler de zaten belirtmiş olduğum kod numarasıyla yapılıyordu" dedi.



Makbuzları bile var



Gizli tanık Deniz Uygar'a JİTEM'den yapıldığı ileri sürülen ödemelerin makbuz ve kasa ödeme kayıtları dahi olduğu ortaya çıktı.

"Ödeme Fişi" başlıklı makbuzlarda çeşitli zamanlarda 300 ila 1000 YTL yapıldığı görülüyor. Makbuzların altında 'alan' kısmında '2594326' kodu ve imza yer alırken, 'veren' kısmında Jandarma İstihbarat Binbaşı Haydar Yeşil'in adı ve imzası, 'hazır bulunan' kısmında ise Jandarma Kıdemli Başçavuş Adil Akçay'ın adı ve imzası bulunuyor. Makbuzların 'açıklama' kısmında ise her makbuzda farklı bilgiler yer alıyor. 1 Ocak 2008 tarihli makbuzun 'açıklama' kısmında yer alan bilgi şöyle: "Malatya ve diğer illerdeki misyonerlik faaliyetlerinin takibi, taktik ve tekniklerini öğrenmesi için 2594326 nolu haber elemanına 600 YTL verilmiştir." Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün incelemeye aldığı 'Kasa Ödeme Defteri' kayıtlarında ise gizli tanık Deniz Uygar'a çeşitli tarihlerde ve meblağlarda yapılan ödemelerin tutanakları bulunuyor. Bu kayıtlara göre 1 sıra no'lu 900 YTL tutarındaki ödemenin tarihi 22 Mart 2007. Bu ilk ödemenin tarihi Zirve Yayınevi katliamından bir ay öncesine rastlıyor. SABAH'ın ulaşabildiği belgelerdeki 12 sıra no'lu 800 YTL tutarındaki ödemenin tarihi ise 17 Haziran 2008. Ödemelerin tutarları 300 ila 1000 YTL arasında değişiyor. 'Hangi Hizmet Karşılığı Ödendiği' hanesinde ise genel olarak "Malatya ve diğer illerdeki misyonerlik faaliyetlerinin takibi..." ifadesi yer alıyor.



"1999'dan sonra TUSHAD yok"



Savcı Zekeriya Öz, TUSHAD'ı Genelkurmay'a sordu. 17 Ocak 2011'de gelen cevapta "1999 yılından sonra bünyelerinde bu isimde bir kuruluşun bulunmadığı" belirtildi. Gizli tanık Deniz Uygar da TUSHAD'da 1993 yılında göreve başladığını söyledi.