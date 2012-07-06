Ergenekon sanıklarının tahliye talebi kararı haftaya kaldı

Ergenekon davası kapsamında mahkeme heyeti tahliye taleplerini değerlendirmeyerek duruşmayı 9 Temmuz Pazartesi gününe erteledi
3. yargı paketinin yürürlüğe girmesinin ardından gözler devam eden önemli davalara çevrilmişti.
Ergenekon davası sanıkları yasa değişikliğini gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunmuştu.
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal ve eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, tahliyesini isteyen isimler arasında bulunuyor.