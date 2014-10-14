Ergenekon şüphelisi savcı 5836 oy, Ergenekon davası hâkimi 35 oy

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerinde 5836 oyla HSYK üyesi olan Metin Yandırmaz, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde Ergenekon Davası kapsamında izlenmişti. En az oyu alan Hüsnü Çalmuk ise Ergenekon Davası’na bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Naip Hâkimliği yapmıştı.

Adli Yargı’da 5836 ile en yüksek oyu alarak HSYK üyesi seçilen Metin Yandırmaz, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde, Ergenekon soruşturması kapsamında şüpheli olarak dinlenmişti. 2008 yılında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla hakkında dinleme ve teknik takip kararı alınan Yandırmaz’ın da aralarında bulunduğu 21 yargı mensubu hakkında, 3 ay süreyle kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyerlerinin teknik araçlarla izlenmesine, ses veya görüntü kaydı yapılmasına hükmedilmişti. Soruşturmada Yandırmaz hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Metin Yandırmaz halen Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyor.

Başkanlık da yaptı

Mesut Hasan Benli, Oya Armutçu ve Eyüp Serbest’in Hürriyet’teki haberlerine göre, seçimlerde, Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Naip Hâkimliği (Mahkeme dışında mahkeme yetkisiyle görevli hâkim) yapan Hüsnü Çalmuk ise 35 oyla en düşük oyu aldı. Mart ayında Kocaeli Hâkimliği’ne atanan Hüsnü Çalmuk’a görev yaptığı ilden 1 oy çıktı. Eski görev yeri İstanbul’dan 6, Ankara’dan ise 9 oy geldi. Ergenekon davasının bir dönem mahkeme başkanlığı da yapan Çalmuk’un bilirkişi seçimlerinde imzası vardı. Ergenekon’un en tartışmalı isimlerinden Osman Yıldırım, Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan el bombalarını avukat Alparslan Aslan ile birlikte Ataşehir’deki bir evde Muzaffer Tekin, Rasim Görüm, Veli Küçük, Oktay Yıldırım ve Fikri Karadağ’dan teslim aldıklarını iddia etmişti. Mahkeme bu iddiayla ilgili keşif kararı vermişti. Osman Yıldırım’ın yanında ise Naip Hâkim Hüsnü Çalmuk vardı.

Bağımsızların rekortmeni

Seçim sonuçlarının en açık mesajlarından biri Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları’nın asıl üye olarak seçilmeyi başaramaması oldu. Bakanlık bürokratları, hem adli hem de idari yargıda yedek üye olarak seçilebildi. Adli yargıda YBP, listesindeki 5 muhafazakâr kökenli adaydan sadece 2 adayı asıl üye olarak seçtirebildi. Oyların dağılımı incelendiğinde YBP listesinde üye olarak seçilmeyi başaran 2 sosyal demokrat kökenli aday, YARSAV’ın tabanından oy aldı. Aynı tercih nedeniyle YBP listesinde yer alan Yargıtay Tetkik Hâkimi ve sosyal demokrat kimliği ile bilinen Zeynep Şahin, kurula yedek üye olarak seçilmeyi başardı. Seçimlerde bağımsız olarak yarışanlar arasındaki en yüksek oyu ise 5 bin 3 oy ile Yeşim Sayıldı aldı. YARSAV adaylarının aldığı oylara bakıldığından, kendi tabanı dışından kimseden oy almadığı anlaşıldı.

Eskiler hüsran yaşadı

Oyların dağılımı incelendiğinde, mevcut HSYK’da üye olarak yer alan İbrahim Okur, Teoman Gökçe, Nesibe Özer seçimlerde umduğunu bulamayan isimler oldu. 2010 yılındaki seçimlerde 6 bin civarı oy alan Okur, bu seçimlerde sadece 821 oy alırken, Cemaat’in desteklediği iddia edilen Gökçe 4 bin 797, Özer ise 4 bin 545 oy aldı. Yargıtay, Danıştay, adli ve idari yargıdaki seçimlerin tamamlanması ile birlikte 15 üye seçimle kurula üye olarak seçildi.

Herkes kendini güvende hissetmeli

Adli Yargı’da 5 bin 836 ile en yüksek oyu alarak HSYK üyesi seçilen Metin Yandırmaz yaptığı açıklamada, Ergenekon soruşturmasında şüpheli olarak dinlenilmesinin “onur kırıcı” olduğunu söyledi.

Son derece üzüldüm

Ergenekon soruşturması kapsamında hâkimden karar alınarak en az üç ay şüpheli olarak dinlendiğini hatırlatan Yandırmaz, şöyle konuştu:

“Kırıkkale Başsavcısı olduğum dönemde, Ergenekon diye tabir edilen varlığından haberdar olmadığım bir örgütün şüphelisi olarak dinlendim. Sadece dinleme değil aynı zamanda teknik takip kararı da uygulandı. O dönemde müfettişlerce hakkımızda yapılan inceleme sonucunda suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi. Onur kırıcı bir durumdu. Son derece üzüldüm. Hak etmediğim bir karardı.”

Benzer hukuksuzluk yaşanmayacak

“Bundan sonra benzer bir hukuksuzluk yaşanmayacak. Artık, tüm meslektaşlarımız başta olmak üzere, bütün vatandaşlar kendini güvende hissetmeli. Sıradan vatandaşın da gazetecilerin de kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Hukuk devletinde herkes kendini güvende hissetmesi lazım. Hukuk devleti ilkelerini hayata geçirmek için göreve talip olduk. Yargıda Birlik Platformu olarak imza koyduğumuz bir etik sözleşmemiz var. O etik sözleşmesine sadık kalacağımıza dair söz verdik seçmenlere.”

Seçmen tarafsız HSYK istedi

“Seçmenler verdikleri oylarla bağımsız tarafsız HSYK tercihlerini ortaya koydu. Adalete olan güvenin hızla azaldığı yapılan araştırmalarda ortaya konuluyor. Adalete olan güvenin acilen tesis edilmesi gerekiyor. Yüksek oyla seçilmem, meslektaşlarımızın takdiridir. Biz aslında bu oranda bir oy bekliyorduk.”

Meslektaşların takdiri

Seçimlerde, Ergenekon davasına bakan mahkemenin üyesi Hüsnü Çalmuk’un 35 oyla en düşük oyu alan aday olduğunun hatırlatılması üzerine de Yandırmaz, “Bu konuda değerlendirme de bulunmak istemiyorum. Ancak meslektaşlarımız takdiri bu yönde olmuştur” demekle yetindi.

İttifak mı koalisyon mu?

YBP, HSYK seçimleri öncesinde adaylarının hükümeti değil, yargının tamamını temsil edeceği iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Buna karşın, karşı taraf, hükümetin tam desteğini alan platformun listesinden seçilecek isimlerin hükümetin bir dediğini iki etmeyeceği yorumunu yapmıştı. Ancak, aday gösterilen ve yeterli oy alıp HSYK üyeliğine seçilen isimler arasında, YARSAV ve Yargıçlar Sendikası tabanından ya da milliyetçi yargı mensuplarından büyük destek alan solcu, Alevi, milliyetçi ve ülkücü isimler de var. Bu da YBP koalisyonundan HSYK’ya giren isimlerin, sadece Cemaatçi yargı mensuplarıyla ilgili atılacak adımlarda tek vücut olacağı, farklı konularda ise değişik tavırlar sergileyebilecekleri yorumlarına neden oluyor. YBP listesinden, Yargıtay’dan ve Danıştay’dan gelen sosyal demokratlar ile YBP listesinden seçilen 3 milliyetçinin ilk tavrı, 22 Ekim’de yapılacak toplantıda HSYK Daire Başkanlıkları ve Genel Sekreterlik gibi görevler için yapılacak seçimde ortaya çıkacak. HSYK’da yürütmeden gelen 7 üye dışında an itibariyle Yargıtay, Danıştay, Adli Yargı ve İdari Yargı’dan gelen 15 üye var. Bunlardan 3’ü hükümetle uyumlu çalışabilecek muhafazakâr isimler, 4’ü sosyal demokrat, 3’ü milliyetçi ve 5’i Cemaatçi.

Erdoğan: Millet kazandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi’ndeki konuşmasında HSYK seçimleri için şunları söyledi:

“Türkiye genelindeki hâkim, savcılarımız, yargının ve mesleklerinin onuruna sahip çıktılar. Yargıyı ele geçirmeye çalışan, vicdanlara ipotek koymaya çalışan yapıya gereken cevabı sandıkta verdiler. HSYK seçimlerinde kazanan milletimiz olmuştur, ülkemiz olmuştur, adaletimiz olmuştur.”