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Ergenekon soruşturmasının başladığı Ümraniye'deki gecekondu 5 yıldır kebapçı

Gecekonduda 27 el bombası ele geçirilmişti

22 Nisan 2016 18:40

2007'de el bombalarının  bulunmasıyla "Ergenekon" sürecinin başlangıcı olarak bilinen Ümraniye'deki gecekondu, yaklaşık 5 yıldır kebapçı olarak işletiliyor.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Türkiye'de devlet, siyaset, medya ve hatta ekonomiye kadar dönüşümlere yol açan Ergenekon davasında önceki gün karar açıklandı. Yargıtay Ergenekon davasında yerel mahkemenin verdiği kararları bozdu, Ergenekon'un kim tarafından nerede kurulduğunun belli olmadığına hükmetti. 2007'de el bombalarının  bulunmasıyla 'Ergenekon' sürecinin başlangıcı olarak bilinen Ümraniye'deki gecekondu, yaklaşık 5 yıldır kebapçı olarak işletiliyor.

 

2007'de başladı

 

12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda 27 adet el bombasının bulunmasıyla başladı. Ergenekon dalgaları adıyla anılan operasyonlarda iş, siyaset,spor , sanat, hukuk ve medya dünyasından isimler, asker, polis, işadamı, yazar, akademisyen ve sendikacı gözaltına alındı. İlk duruşması 20 Ekim 2008 tarihinde yapıldı.

Ergenekon Davası'yla 23 iddianame birleşti, davada 31'i gizli tanık olmak üzere 160 tanığın beyanı alındı. Davada 600 duruşma yapıldı. 

Dün ise Ergenekon davasında Yargıtay’dan tarihi bir karar geldi. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ dahil 275 sanığın yargılanmasına ve hapse girmesine yol açan ‘Ergenekon terör örgütü’nün olmadığı vurgulandı. Yargılamayı yapan 13. Ağır Ceza’nın bu davayı kabulü için ‘isabetsiz’ denildi. Davadaki yasadışı deliler ve dinlemeler gibi usulsüzlükler madde madde sıralandı.

 

Orası artık bir kebapçı

 

Süreç, 9 yıl sonra noktalanmış oldu. Bu önemli olayın başladığı yer olan Ümraniye'deki o gecekondu ise bugün çok farklı bir işlev görüyor. 27 el bombasının bulunduğu gecekondu 5 yıldır bir kebapçı.

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