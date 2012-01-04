-''Ergenekon'' soruşturmasında yeni iddianame İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Ergenekon soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' öne sürülen ve aralarında eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da bulunduğu 11 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Adalet Bakanı Oktay, avukatlar Tülay Bekar, Ali Hamdi Emre, Mehmet Cengiz ve Kudbettin Kaya, emekli Albay Canfer Balçık, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Yıldırım ile Sefa Altıoğlu, Nihan Atasagun, Ali Haberal ve Bülent Haberal hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı. İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının da 21 Mart'ta yapılmasına hükmetti.