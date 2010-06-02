Ergenekon soruşturmasına ilk direniş

T24



Adaleti engelleme

15 adrese baskın



Arama protesto edildi

İstanbul’a götürüldüler

Oktay hastanede

Kılıçdaroğlu: AKP'nin korku imparatorluğu

Camını kırdılar

"Derhal defolup gitmeliler"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ni baskı altına almak için faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen, aralarında Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Yıldırım’ın da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu isimlerden eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın, başta HSYK Başkanvekili Kadir Özbek ve bazı HSYK üyeleri olmak üzere, yargı mensuplarını Ergenekon davası konusunda baskı altına almaya çalıştığı, bu tip çok sayıda görüşmesinin dinlemeye takıldığı iddia edildi.Gözaltına alınanlardan, ismi Deniz Feneri soruşturmasının açılmasını sağlayan suç duyurusuyla gündeme gelen İP Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Cengiz’in de yargıyı baskı altına almaya çalıştığı öne sürüldü. Gözaltı kararı alınan ancak geç saatlere kadar bulunamayan isimler arasında, hazırladığı rapor JİTEM’in varlığına kanıt olarak gösterilen emekli Albay Cafer Balçık da yer aldı.Ankara, İstanbul ve Antalya emniyetine gözaltına alınacak isimlerin ve arama yapılacak yerlerin listesi ile mahkeme kararları gönderildi.Kararlarda gözaltı ve aramalara, “Yargı camiası üzerinde hakimiyet kurarak yargı adaletini engellemek ve böylece baskı altına alarak Ergenekon örgütünün istekleri doğrultusunda hareket ettirmeye çalışmak” gerekçe gösterildi.Bazı şüphelilerin gözaltına alınması kararları da “Ergenekon kovuşturmasını, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmek” diye gerekçelendirildi.Savcılık, eski Adalet Bakanı Oktay, Avukat Tülay Bekar, emekli Albay Cafer Balçık, Avukat Sefa Altıoğlu, İP Genel Başkan Yardımcısı Cengiz ve İstanbul’da oturan üç avukat için gözaltı kararı çıkarttı.Bu isimlere ait 15 yerde arama yapıldı. Oktay, Ankara Keçiören 19 Mayıs Caddesi’ndeki evinde, Cengiz Antalya Belek’teki yazlığında gözaltına alındı.Avukat Bekar ve Altıoğlu Ankara’da avukat Kudbettin Kaya ve eşi avukat Hülya Kaya, avukat Ali Hadi Emre’ye de İstanbul’da gözaltı işlemi uygulandı.Soruşturma çerçevesinde Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Yıldırım da gözaltına alındı. Polis, Oktay’ı gözaltına almak için sabah Keçiören’deki evine gitti. Evdeki arama sürerken Oktay’ın komşuları camlara Türk bayrakları astı.Bir grup vatandaş da evin önünde aramayı protesto etti. Aramanın ardından Oktay, İstanbul’a götürülmek üzere gözaltına alındı. Oktay’ın Angora Evleri’ndeki müstakil dairesinde de arama yapıldı.Oktay evden ayrılırken, “Yaşamım boyunca demokrasi için mücadele ettim. Geçmişim çok parlak. Bu mücadele devam edecek. Yargı olaya el koydu, ona saygılı olacağım” dedi.Ankara’da yaşayan Cengiz’in ofisini aramak isteyen polis, İP’ye geldi. Ancak İP’liler, partide odası olmadığını belirterek, aramaya izin vermedi.Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yıldırım, hastaneye getirilirken, “Beni spor kolundan alacaklarına, Ergenekon’dan aldılar” diye seslendi.Cengiz, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilirken gazetecilerin neden gözaltına alındığına dair soruları üzerine, “Ergenekon’dan dolayı” yanıtını verirken, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların İstanbul’da netlik kazanacağını söyledi.Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, 24’ün üzerine çıkan tansiyonu düşürülemediği için İstanbul’a götürülemeyerek Ankara İbni Sina Hastanesi’ne yatırıldı. 76 yaşındaki Oktay, 4 yıl önce by-pass ameliyatı geçirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın, “Ergenekon” soruşturmasında gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, “AKP’nin yarattığı korku imparatorluğunun bir parçası bu. Sayın Seyfi Oktay, Türk siyasetinde saygın bir isim. Böyle bir olaya maruz kalması gerçekten bizi de üzdü” dedi.Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın Keçiören’deki evinden çıkarılıp polis aracına bindiği sırada bir grup araca saldırdı. Grup, yumruklarla polis aracının ön camını kırdı ve “Aleviler’e dokunmayın”, “Hesap soracağız” sloganları attı.Oktay’ın evinde arama sürerken bilgi almak için gelen CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, operasyonun gündemi değiştirmek için yapıldığını öne sürerek, “Başbakan iç savaş için elinden geleni yapıyor. Haksız yere insanları içeri alıyor. Artık çizmeyi aştılar. Derhal defolup gitmeliler” dedi.