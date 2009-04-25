Ergenekon soruşturması AİHM'lik oldu

Ergenekon sürecinde 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra hastanede ölen Kuddusi Okkır’ın eşi adil yargılanma ve yaşama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM’ye başvurdu. Mahkeme 1 ay sonra başvuruyu kabul etti.



AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi), Ergenekon soruşturmasında tutuklanıp 1 yıl sonra sağlık nedeniyle tahliye edilen ve kaldırıldığı hastanede kanserden ölen Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır’ın başvurusunu kabul etti. Dava, Ergenekon sürecinde AİHM’ye taşınan ve kabul gören ilk başvuru.



Jet hızıyla kabul



Kasım 2008 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) adil yargılanma hakkı ve yaşama hakkıyla ilgili maddelerin ihlal edildiği suçlamasıyla AİHM’ye başvuran Okkır başvurudan 1 ay sonra jet hızıyla kabul yanıtı verildiğini sonradan öğrendiğini belirterek şunları söyledi: "Başvurumuzun üzerinden 3 ay geçince Şubat ayında AİHM’ye ulaştık, akibetini sorduk. Bize başvurumuzun kabul edildiğini daha önce bildirdiklerini, tekrar göndereceklerini belirttiler. Birkaç gün önce ikinci bir yazı geldi. Başvurumuz kabul edilmiş. Şimdi esasa girilecek ve biz şikayetlerimizi ayrıntılı olarak Mayıs ayı başında ileteceğiz."



Başvurunun kabulü, davanın usul yönünden eksiği olmadığı, iddia konusu suçlamaların sözleşme maddeleri kapsamında değerlendirildiği ve esasa girileceği anlamına geliyor. Şimdi davacının şikayetleri yeniden alınacak, bu şikayet Türkiye Cumhuriyeti’ne iletilip yanıt istenecek. Buradan gelecek yanıt yeniden davacıya iletilecek. AİHM davayı kısa sürede bitirmek için taraflara "dostane çözüm" önerecek ve tazminat miktarında anlaşmalarını isteyecek. Sonuç alamazsa kendisi belli bir tazminata hükmedecek.



12 şiiri kitaba girdi



Sabriye Okkır ilk baskısı tükenen "Cinayeti Gördüm" adlı kitabında eşinin gözaltına alınışından itibaren yaşadıklarını dile getirmeye çalıştığını belirterek, "Kendisi ilk defa içeride 12 adet şiir yazdı, hepsi de çok mükemmel şiirler. Bu şiirleri de kitabıma koydum" dedi. Sabriye Okkır şiirlerin de yer aldığı kitabı AİHM’ye göndereceğini söyledi.

