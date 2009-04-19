Ergenekon şikayetine 111 kişi katıldı

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen Anıtkabir ziyaretine, tam 111 bin kişi katıldı.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yeralan "Anıtkabir Günlük Ziyaretçi" bölümündeki verilere göre, dün Anıtkabir'i 111 bin 182'si yerli, bin 509'u da yabancı olmak üzere toplam 112 bin 691 kişi ziyaret etti. Nisan ayının ilk 18 gününde Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısı da yerli ve yabancı olmak üzere toplam 481 bin 337'ye ulaşmış oldu.



Böylece, 18 Nisan Cumartesi günkü Anıtkabir'e düzenlenen Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tutuklanmasına ilişkin protesto ziyaretine katılanların sayısı 111 bin 182 olarak kayıtlara geçti. Dün Başkent Üniversitesi başta olmak üzere Ankara'daki bütün üniversiteler, siyasetçi, vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ergenekon soruşturması kapsamındaki tutuklamaları ve gözaltıları protesto etmişti. Protesto ziyaretine Başkent Üniversitesi'nin tüm çalışanları, öğretim üyeleri, öğrencileri ve Prof. Dr. Haberal'ın hastaları da aile ve çocuklarıyla katılmıştı. Anıtkabir'in hınca hınç dolduğu protesto ziyaretine öğretim üyeleri cüppeleriyle katılarak Prof. Dr. Haberal'a destek vermişti. Protesto ziyaretine YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları da katılmıştı.

