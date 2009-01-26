Ergenekon, sendikaları da karşı karşıya getirdi

Ergenekon operasyonu sendikalar arasında da gerginliğe yol açtı. Türk Metal Sendikası'nın Genel Başkanı Mustafa Özbek'in tutuklanmasının ardından Türk-İş, hükümeti gündemi değiştirmekle suçladı. KESK ise Ergenekon'un "İnsan haklarını tanımayan bir devlet anlayışının doğal sonucu" olduğunu vurguladı.





“Hükümet gündemi değiştiriyor”



Genel Başkan Mustafa Kumlu, Türk-İş Başkanlar Kurulu olağanüstü toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ülkemizin küresel krizin etkisi altında olduğunu, işçi, emekçi ve memurların her geçen gün ağırlaşan yaşam koşulları ile boğuştuğunu vurguladı. Ülkenin gerçek gündeminin işsizlik ve yoksulluk olduğunu ifade eden Kumlu, “Temel mesele bu iken, siyasi gündemin yanı sıra, etkisi günlerce süren Ergenekon adı verilen operasyonlarla, gerçek gündem gölgelenmektedir” dedi.



Kumlu, sözkonusu operasyonlarda yan yana gelmeleri pek de mümkün görünmeyen insanların aynı gün ve yöntemle gözaltına alındıklarını hatırlattı. Operasyonların ‘sapla samanın birbirine karıştırıldığı’ intibaını uyandırdığını kaydeden Kumlu, “Hükümete bir biçimde muhalefet etmiş insanların bu dalgaların içinde yer alması bir inandırıcılık sorununu ortaya çıkarmıştır. Demokratik yollardan eleştiri hakkını kullanan insanlara yönelik baskı oluşturulmak istenildiği şüphelerini de beraberinde getirmiştir” diye konuştu.



6-7 Eylül olayları Ergenekon’dur



Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’in Ergenekon soruşturmasıyla ilgili açıklaması şaşkınlık yarattı. KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek’in yaptığı açıklamada şöyle denildi:



“Ergenekon karartılmamalı. Bütün karanlık ilişkileri, kime ve nereye kadar uzandığına bakılmaksızın açığa çıkarılmalıdır. Bugün yürütülmekte olan ve devlet içindeki karanlık ilişkileri bir boyutuyla ortaya koyan ‘Ergenekon Davası’ ülkemizin toplumsal muhalefet tarihi açısından kritik önemdedir. Ergenekon toplumsal zihniyetimizi ‘Türk-İslam Sentezi’ etrafında şekillendirmeye çalışan, özgürlük, eşitlik, barış taleplerini bastırma gayreti içinde olan, insan haklarını tanımayan bir devlet anlayışının doğal sonucudur. Ergenekon, ülkemizde 6-7 Eylül 1955’den bu yana örgütlü, sistemli, planlı bir şekilde provakasyonlar, sabotajlar, katliamlar, işkenceler, infazlar gerçekleştirmiş ve neredeyse 60 yıldır sürmekte olan bir politikanın sorumlusu ve uygulayıcısıdır.

