'Ergenekon şemasının 1 numaralı ismi Çetin Doğan'

Balyoz davasında, sanık emekli albay Cemal Temizöz, gizlilik kararı nedeniyle açıklanmayan Ergenekon şemasındaki 1 numaranın emekli orgeneral Çetin Doğan olduğunu iddia etti.

İdida, emekli Albay Cemal Temizöz'den geldi: 2001 yılında Ergenekon şemasını eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun'a bir polis şefi verdi ve şemadaki 1 numara Çetin Doğan'dı...”

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan tutuklu sanık emekli albay Cemal Temizöz, 2001 yılında ‘Ergenekon’ şemasını Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun'a bir polis şefinin verdiğini söyledi.

Bu sırada tutuklu sanık emekli orgeneral Çetin Doğan, ''Şemada benim de adım vardı'' dedi.

Bunun üzerine Temizöz, '' Verilen 'Ergenekon' şemasının bir numarası Çetin Doğan'dı. Ancak mahkemenin gizlilik kararı nedeniyle bu şema kimseye gösterilmiyor'' diye konuştu.

Temizöz, gelinen aşamada delillerin tartışılması ve bu delillerle yüzleşilmesi gerektiğini ifade ederek, ''Mahkeme adalet ve bilimi dışarı atmamalı. Alınan TÜBİTAK raporunu mahkeme reddederek tekrardan isteseydi bugün yeni rapor talep eden bütün sanıkların sesini kısacaktınız'' dedi.