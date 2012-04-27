Ergenekon savcısı Sabancı suikastini incelemeye aldı!

Ergenekon Savcısı Cihan Kansız, kendisine gelen bir ihbar sonucu Sabancı Center Binası'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Özdemir Sabancı cinayetini yeniden incelemeye aldı.

İhbar mektubu geldi

Ergenekon Savcısı Cihan Kansız, Özdemir Sabancı cinayetini incelemeye aldı. Nedeni ise Savcı Kansız'ın masasında duran ihbar mektubu.

Yıllar sonra cinayete ilişkin yeni bilgiler veren bu ihbar geçtiğimiz günlerde ulaştı. Alınan bilgiye göre ihbar mektubunda cinayete ilişkin ortaya çıkmamış bilgiler yer alıyor.

Cinayetin neden ve kimler tarafından organize edildiğinin anlatıldığı öğrenilen ihbar, Savcı Kansız tarafından inceleniyor.

Savcılığın, ihbardaki çarpıcı bilgilerin araştırılması için emniyete talimat verdiği öğrenildi.

İhbardaki bilgilere ilişkin yapılan incelemede somut bulgulara ulaşılması halinde Sabancı cinayetine ilişkin yeni bir soruşturmanın başlatılacağı belirtildi.

1996'da öldürülmüştü

Özdemir Sabancı, 9 Ocak 1996'da DHKP/C militanları Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından Sabancı Merkezi'nde uğradığı silahlı saldırıda Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'yle birlikte yaşamını yitirdi.

Sabancı'nın katili Mustafa Duyar, 15 Şubat 1999 tarihinde Afyon E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan bir isyanda Karagümrük çetesi mensuplarınca kaldığı 5/A koğuşunda tabancayla vurularak öldürüldü.

Belçika'da yakalanan Fehriye Erdal ise Türkiye'ye iade edilmedi. Saldırının diğer faiili İsmail Akkol'un ise Almanya'da bir süre tutuklu kaldığı ve orada yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.