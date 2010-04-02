Ergenekon Savcısı Öz'e suç duyurusu

T24 - "Ergenekon" soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkında, ''kendini askerliğe yaramayacak hale getirdiği ve askerlikten kurtulmak için hile kullandığı'' iddiasıyla suç duyurusunu bulunuldu.





Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen birinci "Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarından Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.





Suç duyurusu dilekçesinde, Savcı Öz'ün, 269. kısa dönem erbaş olarak 21 Temmuz 1999 tarihinde ilgili askerlik şubesine sevk olduğu, 2 Ağustos 1999 tarihinde Kütahya Hava Er Eğitim Okulu Komutanlığı Erbaş Bölüğü'ne katıldığı bildirildi.





Dilekçede, Zekeriya Öz'ün 9 ay hava değişimi kullandıktan sonra "Askerliğe elverişli değildir" raporu ile terhis olduğu belirtilerek, Öz'ün rapora esas alınan beyanında ''çocukluğundan bu yana şişman olduğunu'' söylediği anlatıldı.





Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:





''Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan hastalık ve arızalar listesinde belirlenen boy kilo oransızlığında görünmeyi amaçlayarak, konsantre karbonhidrat kullanımı ile bedenin boy kilo oranını bozmak suretiyle kendisini askerliğe yaramayacak hale getiren ve böylelikle askerlikten kurtulmak için yalan beyanda bulunarak hile yapan şikayetlinin kutsal vatan görevinden kaçmak için kendisini askerliğe elverişsiz hale getirdiği suçu sabittir.





Bu sebeplerle de şüpheli hakkında atılı suçlar nedeniyle soruşturma yapılmasını, şüphelinin lehine ve aleyhine olan tüm yasal kanıtlar toplanarak, şüpheli hakkında Askeri Ceza Kanunu'nun 79. ve 81. ile Türk Ceza Kanunu'nun 53. ve 206. maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmasını talep ederim."

