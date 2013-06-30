Ergenekon savcısı 'Gezi Parkı'nı organize eden kişiler' için soruşturma başlattı

Ergenekon savcısı, Gezi eylemlerine katılmayan ancak organize ettiği iddia edilen kişi ve kurumlar hakkında soruşturma başlattı. Savcının elinde bir şüpheli listesi olduğu da öğrenildi.

Vatan gazetesinden Damla Güler'in haberine göre, Gezi Parkı eylemlerinin ardından başlatılan soruşturmalarda Beşiktaş’ın ünlü taraftar grubu Çarşı, ESP ve MLKP gruplarından pek çok isim gözaltına alındı ve bazıları tutuklandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu soruşturmanın dışında bir de büyük bir gizlilikle yürütülen başka bir soruşturma daha başlatıldı. Terörle Mücadele soruşturmalarına bakmakla görevli Ergenekon ve Dink soruşturmalarını yürüten savcı Muammer Akkaş tarafından yürütülen soruşturmaya konu olanlar ise, “Gezi eylemlerine katılmayan ancak organize ettiği iddia edilen kişi ve kurumlar” oldu.

Borsa hareketleri takipte

Savcılığın elinde bu yönde bir şüpheli listesi olduğu da öğrenildi. Şüpheli listesinde olduğu öğrenilen bu kişi, şirket ve kurumların Gezi olaylarının öncesi ve sonrasındaki telefon trafiklerinin, yurt içinde ve yurtdışında bazı kişilerle yaptıkları görüşmelerin soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. Gezi olaylarının başladığı günden beri tartışma konusu olan ‘Faiz lobisi’ de bu kapsamda inceleme altına alındı. Şüpheli durumundaki kişi, şirket ve kurumların para hareketlerinin ve borsadaki işlemlerinin de inceleme kapsamına girdiği öğrenilirken şüphelilere ilişkin teknik ve fiziki takiplerin de devam ettiği belirtildi. Hesap hareketleri incelemeye alınan şüphelilerin yurtdışından internet aracılığıyla para aktardıkları ve bu paraların eylemlerin finansmanında kullanıldığı belirlendi. Soruşturmanın gizliliğine önem veren savcılığın, bu soruşturmaya terör savcılığında bulunan diğer gezi parkı olaylarına ilişkin soruşturmalardan (Çarşı grubu, ESP-MLKP) farklı bir dosya numarası vererek, kayıt altına aldığı öğrenildi.