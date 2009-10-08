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Ergenekon savcılarından tazminat istenebilecek

Ergenekon savcıları başta olmak üzere savcılara adliyelerde tazminat davası açılabilecek

08 Ekim 2009 03:00

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ‘Ergenekon savcılarının’ görevinin yargısal olduğuna, haklarındaki tazminat davalarının ise ilk derece adliye mahkemelerinde görülmesi gerektiğine karar verdi.

Kurul, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin, görevsizlik kararını gerekçesini değiştirerek onadı. Bu karar ışığında Ergenekon savcıları başta olmak üzere savcılara adliyelerde tazminat davası açılabilecek.

Daire “Görevsizim” demişti

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde Ergenekon iddianamesini hazırlayan Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın hakkında, Ergenekon davasında yargılanan tutuklu sanık Behiç Gürcihan’ın nişanlısı Fatma Sibel Yüksek ve gazeteci Müyesser Uğur ayrı ayrı tazminat davaları açmıştı. Davacılar, “Savcıların, özel sohbet niteliğindeki telefon konuşmasını imha etmeyip, iddianame ekine koyarak özel hayat ve haberleşme hürriyetlerinin ihlal edildiğini” savunmuşlardı.

Kurul’dan onama

Temyiz edilen bu karar dün Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda görüşüldü. Uzun tartışmaların sonunda, dairenin “görev yönünden” ret kararını, gerekçesini değiştirerek oy çokluğuyla onadı. Kurulun gerekçesinde Anayasa ve Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre, hakim ve savcıların aynı statüde olduğu, ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 573. maddesinde yalnızca hakimlerin sorumlu olduğu hallerin belirlendiği, bu maddede savcılara yer verilmediği vurgulandı. Kurul, bu nedenle savcılar hakkında “Genel hükümlere” göre tazminat davası açılabileceği kaydedildi.

Faaliyeti yargısal

Kurul, davanın “kişisel kusurun ağırlığına vurgu yapılarak” açıldığına dikkat çekti. Kurul, dairenin, “Savcıların faaliyetinin yargısal değil, idari nitelik taşıdığı için davanın hakimlerin hukuki sorumluğu kapsamında değerlendirilemeyeceği” gerekçesine katılmadı. Kurul, savcıların faaliyetlerinin de “yargısal görev” kapsamında olduğuna karar verdi.

Kararın anlamı

Kararın yazımı önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Kurul’un bu kararıyla cumhuriyet savcılarına dönük tazminat davalarının ilk derece mahkemesi olarak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde görülmeyeceği, bu konuda yerel mahkemelerin görevli olduğu kesinleşti. Savcılar, görevlerinden dolayı işledikleri suçlar nedeniyle Yargıtay’da yargılanıyorlar.

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