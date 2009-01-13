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Ergenekon savcılarına suç duyurusu

''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten 3 Cumhuriyet savcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) suç duyurusunda bulunuldu.

13 Ocak 2009 02:00

''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten 3 Cumhuriyet savcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) suç duyurusunda bulunuldu.
''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından gazeteci Vedat Yenerer'in avukatı Vural Ergül, suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın dosyasına konulan ihbar mektuplarının posta yoluyla geldiğinin iddia edildiğini kaydetti.
Savcılar ihbar mektuplarına ilişkin kayıt tanzim ettikleri halde ne ihbar tutanağının ne de mektupların posta zarflarının dava dosyasına girmediği öne sürülen dilekçede, savcıların yasa dışı delilleri dava dosyasına sunarak ''Ergenekon terör örgütü'' iddiasını kanıtlamaya çalıştığı ve sanıklar aleyhine delil uydurduğu iddia edildi.
Dilekçede, bu nedenlerle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın hakkında soruşturma yapılarak cezalandırılmaları talep edildi.

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