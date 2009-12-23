Ergenekon savcılarına soruşturma

T24 - Adalet Bakanlığı’nın, haklarındaki suç duyuruları nedeniyle ergenekon savcıları hakkında daha önce vermediği soruşturma iznini, Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne gönderdiği ortaya çıktı.



NTV'nin haberine göre Adalet Bakanlığı'nın, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar hakkında soruşturma izni verdiği ortaya çıktı. Soruşturma izninin verildiği belge, Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne gönderildi.



Gazeteci Vedat Yenerer'in avukatı Vural Ergül, Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz hakkında soruşturma açılmasını istemiş, Adalet Bakanlığı izin vermemişti. İtiraz üzerine Ankara 4. İdare Mahkemesi durumu Adalet Bakanlığı’na sordu.



Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Mustafa Kökçam, başta albay Dursun Çicek olmak üzere savcılar konusunda çok sayıda şikayet olduğunu ve müfettişler tarafından incelendiğini belirterek itirazın reddedilmesi istendi. Bakanlık, 28.8.2009’da soruşturma için harekete geçildiğini duyurdu.





Hakkında şikayette bulunulan ve soruşturulan kişiler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, İstanbul Cumhuriyet Savcıları Ercan Şafak, Mehmet Ali Pekgüzel, Fikret Seçen, Mehmet Murat Yönder, Zekeriya Öz, Nihat Taşkın ve Kasım İlimoğlu yer alıyor.

