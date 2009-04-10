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Ergenekon savcıları baloda

Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Ercan Şafak ve Kasım İlimoğlu, Polis Teşkilatı'nın 164. Yıldönümü balosuna katıldı

10 Nisan 2009 03:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 164. Yıldönümü nedeniyle Çırağan Sarayı’nda balo düzenledi. Davetlileri İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve eşi Hülya Cerrah ile İstanbul Valisi Muammer Güler ve eşi Neval Güler kapıda karşıladı. Baloda en çok ilgi gören isim, eşiyle baloya gelen Ergenekon soruşturması savcısı Zekeriya Öz oldu.
 
Baloda ilgiyi üzerinde toplayan Öz, davetliler ve basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti. Zekeriya Öz eşiyle birlikte aynı masada yemek yerken, zaman zaman ayrı düştü. Öz unlu tatlılara itibar etmezken, daha çok üzüm yedi.

Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar Fikret Seçen, Ercan Şafak ve Kasım İlimoğlu da baloda ilk kez görüntülendi.

Baloya, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, ABD Başkonsolosu Sharon Wiener ve eşi, işadamı Serdar Bilgili, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile sunucu Acun Ilıcalı, şovmen Beyazıt Öztürk, şarkıcı Yıldız Tilbe, Arka Sokaklar ve Dudaktan Kalbe dizisi ekibi de yer aldı. Baloda frak giyilmesi mecbur tutulmasına rağmen bazı müdürler frak giymedi.

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