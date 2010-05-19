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'Ergenekon sanıklarının üzerinden çıkanlar büyü'

Diyanet İşleri Başkanlığı, Danıştay'a saldırının ardından sanıklarda bulunan Arapça yazılarla ilgili açıklama yaptı.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - Diyanet İşleri Başkanlığı, Danıştay'a saldırının ardından sanıklarda bulunan Arapça yazıların, dini terminolojide ''tesirli dua'' anlamına gelen ''vefk'' ile hadis ve dua metinlerinden oluştuğunu bildirdi.


Birinci Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, tutuklu sanık Alparslan Arslan, tutuksuz sanıklar Salih Kurter ve Süleyman Esen ile soruşturma kapsamında ifadesi alınan Teoman Ekşioğlu'da bulunan Arapça yazıların içeriklerinin ne olduğuna ilişkin yazısına, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan cevap verildi.


Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza Aktan tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, 8 adet fotokopinin okunamayacak derecede çok küçük ve silik durumda olduğu belirtildi.


Okunabilen bölümlerden anlaşıldığı kadarıyla vefklerden, hadis ve dua metinlerinden oluştuğu ifade edilen yazıda, vefk kelimesinin dini terminolojide ''tesirli dua'' anlamına geldiği kaydedildi
    


Dinen yasak
    


Vefkler hazırlanırken, Arapça harflerin sayısal değerlerinin rakam gibi kullanıldığı, yani ''ebced hesabı'' yapıldığı belirtilen yazıda, şöyle devam edildi:


''Vefklerin en çok bilinen çeşitleri tılsım, muska, boylama, koruyucu, bitkisel tılsımlar, hayvansal tılsımlar, doğal taşlar ve benzeridir. Bütün bu bilgiler, bu şekillerin, harflerin ve ebced hesabının insanları olumlu veya olumsuz yönde etkilemek ve onları etki altına almak, beyin yıkamak ve benzeri çeşitli maksatlarla kullanıldığını göstermektedir. İslam dini, gerek falı, gerek tılsımı, gerekse büyüyü, itikadı bozduğu, tevhid inancına zarar verdiği ve kötüye kullanıldığı için kesin olarak yasaklamıştır.''


Yazıda, zarar veya fayda vereceğine inanarak bu tür vefkleri, tılsımları, muskaları kullanarak, gelecekle ilgili olaylar hakkında bilgi vermenin, cinlerle irtibatlı olduğunu iddia etmenin ve bunlara inanmanın Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğu ifade edildi.


Bir Müslümanın bunlara inanmasının uygun olmayıp, bu tür inanışlardan uzak durması gerektiği dile getirilen yazıda, vefklerden hayır ya da şer beklentisi içerisinde olmanın, İslam dininin prensiplerine uygun olmadığı, birtakım rumuz ve harflerle yapılan bu tür uygulamaların hoş görülmediği vurgulandı.

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