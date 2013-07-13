Ergenekon sanıklarının tahliye talebi reddedildi

Aralarında İlker Başbuğ'un da bulunduğu Ergenekon sanıklarının yaptığı tahliye talepleri reddedildi. Mahkeme gerekçe olarak 'Anayasa Mahkemesi hüküm tesis edemez.' ifadesini kullandı.

DHA'dan Selahattin Günday'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin ‘terör suçlarında azami tutukluluk süresini 10 yıl olarak belirleyen’ düzenlemeyi iptal etmesinin ardından aralarında İlker Başbuğ’un da bulunduğu Ergenekon sanıklarının yaptığı tahliye talepleri reddedildi. Mahkeme gerekçesinde; "Anayasa mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez" ibaresi yer aldı.



Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde aldığı karar ile kamuoyunda 3. yargı paketi olarak bilinen kanundaki, "Devletin güvenliğine, Anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı ve casusluk suçlarında CMK’da öngörülen tutuklama süresinin iki kat (10 yıl) uygulanacağına ilişkin hükümü anayasaya aykırı bularak iptal etmişti.



İptal kararının ardından Ergenekon davasında tutuklu bulunan bazı sanıklar tahliye talebinde bulunmuştu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında eski genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Milletvekilleri Mustafa Balbay ile Mehmet Haberal ve Tuncay Özkan’ın da aralarında bulunduğu 67 sanığın Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusundaki tahliye taleplerini reddetti.



Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın henüz yürürlükte olmadığını belirten mahkeme kararında, "Anayasa mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez" ifadelerine yer verildi.

Kanun, kanun hükmünde kararname veya TBMM içtüzüğü ya da bunların hükümleri iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkacağı belirtilen kararda "Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih kararın resmi gazetede yayımlandığı günden başlayarak 1 yılı geçemez. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda TBMM iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını ve tüzel kişileri bağlar şeklinde düzenlenmiştir" denildi.



Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu iptal kararının, resmi gazetede yayınlanacak gerekçeli kararda belirlenen sürenin dolması ile yürürlüğe gireceğini belirten mahkeme, "Terörle Mücadele Kanununda 6352 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi halen yürürlükte olup, bu madde hükmüne ve dosya kapsamında göre tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir" denildi.