Ergenekon sanıklarının günleri nasıl geçiyor?

T24 - Ergenekon sanıklarından Ümit Oğuztan 20 Ekim tarihinde yapılan duruşmanın ardından mahkeme heyeti tarafından serbest bıraklmıştı. Aradan geçen bir sene ardından Vatan gazetesinin sorularını yazılı olarak yanıtlayan Ümit Oğuzhan Silivri Cezaevi'ndeki sanıkların gündelik hayatlarını anlattı.



İşte o röportaj:



* Günleriniz nasıl geçiyordu?

Cezaevindeki tüm Ergenekon tutukluları kitap okuyor. Bir yazar olarak ben de günlerimi ve gecelerimi kitap okuyarak geçirdim. Emin Gürses, hem masumiyetini ifade edebilmek hem de tarihe kaynak olabilecek nitelikte rubailer kaleme alıyor. Doğu Perinçek, savunmalarını kitap haline getiriyor. Kemal Kerinçsiz, sabahlara kadar iddianame ve EK’lerini inceliyor. Ümit Sayın üstesinden gelemediği çok ağır bir travma yaşıyor. Veli Küçük’ün hala başına gelenlere karşı şaşkınlığı fark ediliyor. Fikri Karadağ ise sürekli beddua ediyor.

* Sanıklar arasında dostluklar pekişti mi, gruplaşmalar var mı?

Ergenekon tutukluları birkaç kişi dışında birbirlerini tanımıyorlar. Aralarında fikir ve düşünce birliği olmayan kişilerden oluşan sanıkların bir araya gelip bir kooperatif kurabilmeleri bile mümkün değil. Bu nedenle bu kişiler arasında kalıcı bir dostluk gelişmesi de olanaksız. Ama herkes birbirine karşı medeni ölçüler içinde saygılı. Gruplaşmalar olmuyor olması da olanaksız çünkü herkes aynı davanın tutsağı durumunda. Benim gördüğüm kadarıyla İşçi partililer dışında hiç kimse birbiriyle içten bir dostluk ve dayanışma sergilemiyordu.



* 20 ay cezaevinde yatmak hayatınızı nasıl etkiledi?

Yazdığı belgesel romanlar mahkeme kararıyla yakılarak imha edilmiş bir yazar olarak ben zaten yıllardır cezaevinde yaşıyorum. Ergenekon adı verilen operasyonun ardından tutuklu kaldığım 20 aylık süre içinde yaşamımdaki tek fark bakımıma muhtaç, iki halamın bakımlarını yapamıyor olmanın verdiği acı oldu.

* Silivri cezaevinde fiziki şartlar nasıl?

Günümüz cezaevleri ABD ve AB modellerine uygun hale getirilmiş olduğundan mükemmel tecritiyle gelecek kuşaklara bırakacağımız temerküz müzeleri olacak. Silivri Cezaevi, Ergenekon tutukluları için önemli bir üniversite oldu.



* Alparslan Aslan ve diğer Danıştay sanıklarıyla ilişkiler gergin mi?

Danıştay saldırısının faillerine karşı bir tepki sergilendiğine hiç tanık olmadım.