Ergenekon sanıklarına kiralık kasa takibi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalardan 143 kişinin kiralık kasası olup olmadığı bilgisini sordu. 143 kişinin büyük bölümü Ergenekon Davası sanıkları ve bunların akrabalarından oluşuyor.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara çoğunluğu Ergenekon Davası sanığı ve akrabalarından oluşan toplam 143 kişinin kiralık kasaları olup olmadığını sordu. Bankalar da tüm şubelerine BDDK’nın listesini göndererek kasaların tespitini istedi. BDDK’nın mart 2009’da bankalara yolladığı listede 143 kişinin TC kimlik numaraları dahil tüm nüfus bilgileri yer alıyor.



Listede Ergenekon davası sanıklarının yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ve Aytaç Yalman, eski Sky Turk Yayın Yönetmeni, Akşam Gazetesi Yazarı İbrahim Serdar Akinan, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Türkan Saylan, RTÜK üyesi Şaban Sevinç, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Haberal, Cumhuriyet gazetesi yazarı Hatice Leyla Tavşanoğlu, Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, Emekli Albay Erdal Sarızeybek, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun gibi isimler de yer alıyor.



Listede Ergenekon sanıklarından Doğu Perinçek, Kemal Alemdaroğlu, Turhan Çömez, emekli generaller Mehmet Şener Eruygur, Ahmet Hurşit Tolon ve Veli Küçük, gazeteci Güler Kömürcü, Tuncay Özkan, yazar Yalçın Küçük, eski emniyetçi Adil Serdar Saçan, Sedat Peker halen ABD’de bulunan Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bedrettin Dalan’ın da isimleri var. Ergenekon sanıklarının bazılarının adlarının hemen altında ise aynı soyadı taşıyan başka isimler sıralanmış. Buna göre listede 3 Görüm, 2 Özkan, 2 Yiğit, 2 Yıldız, 2 Şahin, 2 Suver, 2 Perinçek, 3 Öztürk, 2 Kutlu, 2 Yaşer soyadı yer alıyor.



MASAK incelemesi olabilir



Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar kiralık kasa bilgisi ile ilgili başvuruyu Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK) veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na yapabiliyor. 143 kişi ile ilgili başvurunun MASAK’ayapıldığı, MASAK’ın ise bu bilgiyi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan istediği belirtiliyor.



Listede kimler var?



Günay Çapan, Mehmet Demirtaş, Abdülkadir Oğuz Alpaslan, Murat Ağırel, Duran Akbulut, Mehmet Adnan Akfırat, Mahir Akkar, İbrahim Serdar Akinan, Selim Akkurt, Atilla Aksu, Kemal Yalçın Alemdaroğlu, Abdullah Arapoğulları, Yaşar Arslanköylü, Rafet Aslan, Engin Aydın, Mustafa Ali Balbay, Satılmış Balkaş, Evrim Baykara, İbrahim Benli, Ferhan Bülent Berkarda, Yusuf Beşirik, Vatan Bölükbaşı, Adnan Bulut, Ufuk Mehmet Büyükçelebi, Alev Coşkun, Abidin Serdar Cümbüş, Murat Çağlar, Zeki Yurdakul Çağman, Coşkun Çalık, Noyan Çalıkuşu, Mehmet Ali Çelebi, Ayhan Çelik, Hikmet Çiçek, Turhan Çömez, Mehmet Dadak, Bedrettin Dalan, Asim Demir, İsmail Eksik, Fikret Emek, Sevgi Erenerol, Fuat Ermiş, Erkut Ersoy, Hayrettin Ertekin, Mehmet Şener Eruygur, Aydın Gergin, Erhan Göksel, İhsan Göktaş, Hüseyin Görüm, Gazi Güder, Semih Tufan Gülaltay, Selim Utku Gümrükçü, Mahir Çayan Güngör, Halil Behiç Gürcihan, Osman Nurettin Gürgür, Emin Gürses, Tanju Güvendiren, Mehmet Haberal, Tuncay Hacıbektaşoğlu, Sami Hoştan, Nuran Nurseli İdiz, Ferit İlsever, Erdal İrten, Muammer Karabulut, Fikri Karadağ, Behiç Kılıç, Dilara Acımış, Güler Kömürcü, Ali Kutlu, Yalçın Küçük, İsmail Küçükkaya, Halime Filiz Meriçli, Türkel Minibaş, Erol Mütercimler, Hüseyin Nazlıkul, Feridun Refik Nuhoğlu, Hüseyin Gazi Oğuz, Ümit Oğuztan, Tanju Okan, Erol Ölmez, Özden Örnek, Hayati Özcan, Mesut Özcan, Ümit Özdağ, Ayşe Asuman Özdemir, Hayrullah Mahmut Özgür, Ahmet Tuncay Özkan, Murat Özkan, Bekir Öztürk, Mahmut Öztürk, Mehmet Zekeriya Öztürk, Osman Pamukoğlu, Sedat Peker, Doğu Perinçek, Mehmet Bora Perinçek, Ergün Poyraz, Adil Serdar Saçan, Tolga Sarıoğlu, Erdal Sarızeybek, Türkan Saylan, İlhan Selçuk, Nusret Senem, Şaban Sevinç, Recep Gökhan Sipahioğlu, Seyhan Soylu, Mehmet Akkan Suver, Müjgan Suver, Kemal Şahin, Kahraman Şahin, Ferhat Şenatalar, Muzaffer Şenocak, Hatice Leyla Tavşanoğlu, Muzaffer Tekin, Levent Temiz, Necdet Yılmaz Timur, Abdulmuttalip Tonçer, Yusuf Tunçer, Orhan Tunç, Fuat Turgut, Veli Küçük, Mete Yalazangil, Ali Yasak, Yaşar Yaşer, Vedat Yenerer, İbrahim Yıldız, İsmail Yıldız, Emin Caner Yiğit, Ali Yiğit, Perihan Yorgancıgil, Muhammet Yüce, Mehmet Murat Yücel, Aydın Yüksek, Ayşe Yüksel, Ahmet Hurşit Tolon, Tahir Aytaç Yalman, İsmail Hakkı Karadayı, Tuncer Kılınç, Sabih Kanadoğlu, Mustafa Özbek.