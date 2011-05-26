'Ergenekon sanıklarına kimse suçlu diyemez!'

T24 - Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen ’Aydınlarla Yüz Yüze’ toplantısında konuşan Zaman Gazetesi Yazarı Hüseyin Gülerce, "Yargısız infaz yapmak vicdansızlıktır, insafsızlıktır, hukuksuzluktur. Ergenekon sanıklarına kimse bugün suçlu diyemez" dedi. Yargısız infazdan en çok kendi cemaatlerinin çektiğini belirten Gülerce, "Muhterem Fetullah Gülen Hoca efendi 9 yıl terör örgütü lideri olmaktan yargılandı. Yargıtay’da beraat ettiği halde Yargıtay genel kurulunda beraat ettiği halde, bugün hala medyada yargısız infazlar devam ediyor" dedi.



Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Etkinlik Salonu’ndaki söyleşiye konuşmacı olarak Prof. Dr. Hakkı Keskin, gazeteci yazarlar Hüseyin Gülerce ve Avni Özgüler katıldı.



MHP’ye kaset komplosu, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla Kürt sorunu ve Anayasa değişikliğinin ele alındığı söyleşide söz alan Hüseyin Gülerce, 12 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Gülerce, " 12 Haziran seçimleri Türkiye’de bundan önce yapılmış bütün seçimlere ve belki bundan sonrakilere de bedel bir seçimdir. Çünkü bu seçimler Türkiye’de hem darbeciliğe ve vesayet anlayışına son verecek, hem de toplumun temel ihtiyacı olan sivil bir anayasanın yapılmasına fırsat yaratacaktır" dedi.



Gülerce, Ergenekon davasının küçümsendiğini belirtirken, "Bu davanın bir an önce tamamlanmasını, suçu olmayan insanların bir an önce haklarına kavuşmasını ben de çok istiyorum. Ama bu dava devam etmeli ve adil bir yargılama ile neticelenmelidir. Bu olmadan, sivil irade üzerindeki tehdit sürüp gider ve demokrasi de, demokratik hukuk devleti de bu ülkede asla gerçekleşemez" dedi





'ÇİFTE STANDARDA İTİRAZ EDİYORUM'



Yargısız infaz yapmanın vicdansızlık, insafsızlık ve hukuksuzluk olduğunun altını çizen Gülerce, Ergenekon sanıklarına bugün hiç kimsenin suçlu diyemeyeceğini söyledi. Gülerce şöyle devam etti:



"Derse ben yazımda da söyledim. Yargısız infazdan en çok çeken bizim camiamızdaki insanlardır. Muhterem Fetullah Gülen Hoca efendi 9 yıl terör örgütü lideri olmaktan yargılandı. Yargıtay’da beraat ettiği halde, Yargıtay genel kurulunda beraat ettiği halde, bugün hala medyada yargısız infazlar devam ediyor ve o yargısız infazı yapanlar da, Ahmet Şık için, falan için, Balbay için yargısız infaz yapmayın diyor. Ben çifte standarda itiraz ediyorum."



Prof. Dr. Hakkı Keskin de, Anayasa değişikliğinin seçimlerden sonra Türkiye’nin en önemli, en temel meselesi haline geleceği vurgulayarak, "Umulur ki bu kez, anayasa konusu sivil toplum kuruluşlarının, baroların, üniversitelerin, sendikaların katıldığı bir süreç içinde ele alınır. Anayasalar toplumsal uzlaşmaya dayanmak zorundadır. Çoğunluğu ne olursa olsun hiçbir parti kendi başına anayasa yapamaz" dedi.



Radikal Gazetesi Yazarı Avni Özgürel de, konuşmasında MHP’deki kaset konusunu ele aldı . MHP yöneticileri ile ilgili kasetler olayının iki tarafını birden görmek gerektiğini kaydeden Özgürel, " Bir tarafı, evet; birileri toplumu yeniden dizayn etmek istiyor. Ancak, unutmamak gerekir ki, bu hadiselerde kişilerin mahremiyetini tecavüz yalnızca işin bir tarafı. Baykal, CHP’nin başından kolay kolay gider miydi? Herhalde gitmezdi. Siyasetin bir nimet dağıtma yeri olarak algılanması, siyasetçiyi geldiği yerden ne olursa olsun, kolayından uzaklaştıramıyor. Böyle bir musibet gerekiyor gitmesi için" dedi.





