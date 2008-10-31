Ergenekon sanıklarına aydınlardan destek

Ergenekon davasının 6. duruşması iddianamenin 284. sayfadan itiraberen okunmasıyla başlandı. İddianamenin uzaması nedeniyle duruşmaya ilgi azalırken, salona gazeteciler de alındı. Bu arada kendilerini 'Yurtsever Aydınlar' olarak tanımalayan sanatçı, yazar ve gazetecilerden oluşan bir grup, yerleşke önünde bir açıklama yaparak, Ergenekon ile ilgili operasyonlarda Türk milletinin hedef alındığını savundu.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülen Ergenekon davasının 6. duruşmasında, dün 284. sayfasında kalınan iddianamenin okunmasına devam ediliyor.Duruşmaya aralarında emekli tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de yer aldığı 45 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Yalçın Alemdaroğlu, Kemal Şahin, Güler Kömürcü Öztürk, Mehmet Murat Yücel, Ferudun Refik Nuhoğlu, Rafet Arslan, Fuat Ermiş, İsmail Eksik ve Yusuf Beşerik katıldı.Sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen tutuklu sanık Hayrettin Ertekin ve başka dava kapsamında tutuklu olan Sedat Peker ile Semih Tufan Gülaltay da duruşmaya getirilmedi.Duruşmada Cumhuriyet savcıları Nihat Taşkın ile Mehmet Ali Pekgüzel tarafından iddianame okunuyor. Savcılar, daha önce okunmuş ya da ileride tekrar e dilen bölümleri atlayarak iddanameyi okumaya devam ediyor.Savcı Pekgüzel, iddianamenin Doğu Perinçek ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan arasında görüşmeler yapıldığına dair bölümü okurken, İP Genel Başkanı olduğunu ifade etmesi üzerine Perinçek, “O zaman genel başkan değildim. Suç tarihi 1997 diyorsunuz, sene 89, milattan önceye gidin bari” diye konuştu.Bu arada, iddianame okunurken yine tutuklu sanık Oktay Yıldırım da bazı bölümlere itirazda bulundu.İddianamede, Cumhuriyet gazetesine atılan el bombaları ile Ümraniye'de ele geçirilen el bombaları arasındaki benzerliğin yer aldığı bölüm okunurken, bazı tutuklu sanıklar, "Benzerlik derken birebirlik yok burada" şeklinde itirazda bulundular. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de "Size sıra geldiğinde ne olduğunu açıklarsınız" diyerek sanıkları uyardı. Daha sonra duruşmaya bir saat ara verildi.Öğleden sonra saat 13.15'te yeniden başlayan duruşmada iddianamenin okunmasına devam edildi.Bu arada sanatçı, yazar ve gazetecilerden oluşan bir grup, yerleşke önünde Ergenekon davasına ilişkin açıklama yaptı. Yönetmen Halit Refiğ'in de aralarında bulunduğu grup adına açıklama yapan yazar Demirtaş Ceyhun, kendilerini "Yurtsever Aydınlar" olarak niteleyerek,Ergenekon ile ilgili operasyonlarda Türk milletinin hedef alındığını savundu.Yaşananların hukuk skandalı olduğunu iddia eden Ceyhun, "Cumhuriyet yargısı ve Türk milleti bu tertibi birlikte çökertecektir. Biz, tutuklanan aydınlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi. Gruptakilerin bir kısmının, daha sonra duruşmaya da ara verildiği sıradayerleşkeye girerek tutuksuz sanıklardan Kemal Alemdaroğlu ile sohbet etti.İddianame okunurken sanık tutuklu sanık Mehmet Demirtaş'ın avukatı, Tuncay Güney'in isminin iddianamede 400 kez geçtiğini ve kendisinin dün gece 32. Gün programına katıldığını belirterek mahkeme başkanına ithafen "bilmiyorum izlediniz mi" dedi. Mahkeme Başkanı "izledik efendim" diye konuştu. Avukat, bu kasetin deşifre edilerek dosyaya konulmasını istedi.Savcı, talepler üzerine Tuncay Güney'in dün akşam konuk olduğu 32. Gün adlı program kayıtlarının istenmesini kabul etti. Ayrıca savcılar, duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanıklar hakkında zorla getirilme kararı alınmasını istedi.İddianamenin okunmasının uzun sürmesi nedeniyle tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve basın mensuplarının davaya ilgisi azalmış durumda. İlk oturumda duruşma salonu dışına çıkartılan basın mensupları da içeri alınmalarına rağmen salonda boşluklar bulunuyor.Öte yandan, duruşmaya gelen sanık avukatlarının sayısının düne göre daha az olduğu gözlendi.