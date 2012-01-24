Ergenekon sanıkları tahliye oluyor

T24 - Yargıyı hızlandıracağı ileri sürülen pakete Meclis aşamasında tutukluluk sürelerini kısaltacak bir madde eklenmesinin planlandığı ortaya çıktı.



Hükümetin uzun tutukluluk sürelerini kısaltmaya yönelik çalışma yaptığı bildirildi. Yargının hızlandırılmasına yönelik pakete Meclis'teki komisyon veya Genel Kurul aşamasında tutukluluk sürelerinin kısaltılmasına yönelik maddenin konulacağı belirtiliyor. Tutukluluk süresinin 4-8 yıl olarak düzenlenmesi düşünülüyor.

Adalet Bakanlığı'nın tutukluluk sürelerinin kısaltılması üzerinde çalışma yaptığına dikkat çekiliyor. Sabah gazetesinin haberine göre; AKP MYK'nın iki hafta önce yapılan toplantısında tutukluk süreleri tartışıldı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tutukluluk sürelerinin kısaltılmasına ilişkin sunum yaptı. Bu sürenin 3-6 yıla indirilmesine ilişkin düzenleme için oylama bile yapıldığı öğrenildi. Oylamada tutukluluk sürelerini 3-6 yıla indirilmesi reddedildi. AKP MYK'da alınan kararın ardından hükümet tutukluluk sürelerinin 4-8 yıl olması formülü üzerinde çalışıyor. Tutukluluk sürelerinin 4-8 yıla indirilmesi halinde tahliye olacak kişi sayısının azalacağı ileri sürülüyor.

Arınç açıklamıştı



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakıröz'e yaptığı ziyarette tutukluluk sürelerinin 4-8 yıla indirilebileceğini sinyalini vermişti. Arınç Cumhuriyet'te yer alan açıklamasında "Oradaki süreleri 1'er yıl aşağıya çekebilecek bir düzenleme belki yapılabilir. 2 yıl, 3 yıl çektiğiniz zaman, o zaman kamuoyunun nefretle karşılayacağı, 'Bu kadar da olmaz' diyeceği bir durumla karşı karşıya geliriz. 4-8 gibi, 3-6 gibi olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Yargı paketine eklenecek



Alınan bilgilere göre tutukluluk sürelerinin 4-8 yıla indirilmesine yönelik düzenleme Adalet Bakanlığı tarafından son hazırlanan yargının hızlandırılmasına ilişken pakete Meclis aşamasında eklenecek. Komisyon veya Genel Kurul sürecinde düzenlemenin gündeme gelebileceği kaydediliyor.

Danıştay tetikçisi bile çıkacak



Planın hayata geçmesi durumunda Ergenekon ve Balyoz sanıklarının yanı sıra PKK, Hizbullah gibi terör örgütü üyeleri tahliye edilecek. Ergenekon davası kapsamında 21 Mayıs 2006'da tutuklanan Alparslan Arslan, 30 Haziran 2007'de tutuklanan Fikret Emek, 23 Ocak 2008'de tutuklanan Fikri Karadağ, 16 Haziran 2007'de tutuklanan Oktay Yıldırım ve 19 Haziran 2007'de tutuklanan Muzaffer Tekin, tutukluluk sürelerinin kısaltılması durumunda bırakılacak.

800 kişi hemen serbest



Ergenekon dışında terör ve örgütlü suçlardan tutuklu bulunan ve tutukluluk süreleri 4 yılı geçen 800'den fazla kişi hemen cezaevlerinden bırakılacak. Bunlar arasında PKK, Hizbullah, DHKP-C mensubu terör suçlularının yanında uyuşturucu kaçakçıları, gaspçılar ve katiller bulunuyor.(Kaynak: Sabah)

