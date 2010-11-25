-ERGENEKON SANIĞININ EVİ KURŞUNLANDI ERZİNCAN (A.A) - 25.11.2010 - Erzincan'da ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İ.M'nin evi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çukurkuyu beldesi Sarıgöl Mahallesi Terzibaba Sokak'taki İ.M'nin evine gece 03.00 sıralarında gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler evin kapısına silahla ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, kapıya 3 el ateş edildiği belirlendi. Ergenekon sanığı İ.M'nin babası Yusuf M. gazetecilere yaptığı açıklamada, önce araç sesi duyduklarını, ardından kapıya 3 el ateş edildiğini söyledi. Zaman kaybetmeden dışarıya çıkmasına rağmen kimseyi göremediğini anlatan Yusuf M. durumu hemen jandarmaya bildirdiklerini ifade etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.