Ergenekon sanığından polise ağır suçlama

Ergenekon davasında savunma yapan sanık Oktay Yıldırım'dan iddia: Ümraniye'de polis eve geldiği zaman Ergenekon ismini telafuz etti. Olay yeri tutanağı Asayiş Büro Amirliği'nde düzenlendi



Ergenekon davasının 88.duruşmasında taleplerin alınmasına başlandı.Tutuklu sanıklardan Oktay Yıldırım, Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarının Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'nde kayıt altına alınan görüntülerini duruşma salonunda izletti. Görüntülerde polislerin konuşmalarının da yer aldığını ifade eden Yıldırım, bu konuşmalara göre olay yeri inceleme ekibindeki görevli polislerin, olay yeri tutanağını olay yerinde değil Asayiş Büro Amirliği'nde yazdıklarının anlaşıldığını ileri sürdü.



Oktay Yıldırım ayrıca, görüntüdeki seslerde konuşan kişilerin Ergenekon ismini telafuz etmelerine dikkat çekti. Yıldırım, henüz Ergenekon isminin telaffuz edilmediği zamanlarda, polisler bu isimden haberleri olduğunu söyledi. Oktay Yıldırım görüntülerdeki seslerde, "Soruşturma Ergenekon olduğu zaman s.... hakimi, savcıyı"şeklinde küfürlü bir konuşmanın geçtiğini de söyledi.



Veli Küçük'ten şikayet



Zirve yayınevi davası kapsamında ifadesi alınan Veli Küçük,Malatya Cumhuriyet Savcısı Ömmer Tetik'i Hakimler, Savcılar Yüksek Kuruluna şikayet etti. Avukatı aracılığı ile bugün HSYK'ya dilekçe ile başvuran Veli Küçük, Savcı Ömer Tetik'in soruşturma sırasında kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirmediği, soruşturmayı usul ve yasalara aykırı olarak yürüterek, olmayan bir delil üzerinden Veli Küçük'ün şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdiğini ileri sürdü. Veli Küçük'ün verdiği dilekçede Cumhuriyet Savcısı hakkında ceza ve disiplin soruşturmasının açılması talep edildi. (dha)