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Ergenekon sanığına ABD sorusu

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklarından Erol Ölmez'in, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yapılan silahlı saldırıya ilişkin olarak, soruşturmayı yürüte

12 Kasım 2008 02:00

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklarından Erol Ölmez'in, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yapılan silahlı saldırıya ilişkin olarak, soruşturmayı yürüten savcı Fikret Seçen tarafından sorgulandığı öğrenildi.
Bu arada Muzaffer Şenocak da Ergenekon soruşturması kapsamında ek ifade verdi.

Sorguları tamamlanan iki sanık daha sonra tekrar Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geri götürüldüler. ABD Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırı ile ilgili sorgulanan Erol Ölmez'in ifadesinin içeriği ile ilgili bilgi alınamadı.



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