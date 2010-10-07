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ERGENEKON SANIĞI YILDIRIM'A ATAŞEHİR'DE KEŞİF İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2010 17:55

-ERGENEKON SANIĞI YILDIRIM'A ATAŞEHİR'DE KEŞİF İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Osman Yıldırım, toplantı yapıldığını ve el bombalarının verildiğini iddia ettiği evlerin bulunduğu Ataşehir'e getirildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 24 Eylül 2010 tarihindeki duruşmasında, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in keşif talebi ve mahkemenin bu yöndeki kararı üzerine davanın tutuklu sanığı Osman Yıldırım, cezaevi aracıyla askerler nezaretinde Ataşehir'e ulaştırıldı.  Yıldırım, kendisine el bombalarının teslim edildiğini öne sürdüğü dairenin yer aldığı apartmanın yakınında geniş güvenlik önlemleri altında Savcı Pekgüzel'in bulunduğu minibüse bindirildi. Minibüs, emniyet araçlarının da eşliğinde gazeteciler barikat kurularak atlatılarak Osman Yıldırım'ın iddialarında yer alan evlere götürüldü ve keşif yapıldı.  Savcı Pekgüzel ile Yıldırım'ın içinde bulunduğu minibüs, daha sonra Yıldırım'ı cezaevinden getiren araçların bekletildiği Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi.

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