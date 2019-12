-ERGENEKON SANIĞI UĞUR: ''BENİ BURADAN ÇIKARAMAZSINIZ'' İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı emekli Albay Hasan Atilla Uğur, ''Yarın onlarla (PKK) birlikte gelen affı ben kabul etmiyorum. Beni buradan çıkaramazsınız'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada konuşan tutuklu sanık Hasan Ataman Yıldırım, tutuklanan emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın kitabını okuduğunu belirterek, kitapta ''Ergenekon'' iddianamelerinin komplolar yapılarak hazırlandığını anlattığını söyledi. Yıldırım, 22 aydır polislerin koyduğu sahte bellekler nedeniyle tutuklu olduğunu savunarak, ''Kitapta anlatılanlar benim durumuma çok uyuyor. Benim daha önce söylediklerimi kitabında yazmıştır. Bu bir kan davasıdır. Mahkeme başkanı bunu bitirmek istiyor. Bu kan davasını bitirecek olan iki üyenin oylarıdır'' diye konuştu. Tutuklu sanık Hasan Atilla Uğur da Avcı'nın tutuklanmasına değinerek, ''Daha önceden geleceğini söyledim. Ben Avcı'nın söylediklerini tekrar ediyorum. Emniyetin içine sızmış bir örgütten söz etmiş'' dedi. Uğur, tutuklu sanık Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın geçen pazartesi günü yapılan duruşmada ''Küresel ısınmayı ne zaman Ergenekon'a yıkacaklar merak ediyorum'' demesinin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün de ''Mümkündür'' şeklinde konuşmasının, ''Başkan Şengün, Balbay'a destek verdi'' başlığında bir gazetede manşet olduğunu dile getirerek, ''Allah korusun ben ve Levent Göktaş hakkında da tahliye isteseniz, her gün manşet olurdunuz'' diye konuştu. -BAŞKAN ŞENGÜN'ÜN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ- Türkiye'nin bölünmek üzere olduğunu ileri süren Uğur, şöyle devam etti: ''Abdullah Öcalan ve PKK ile yapılan görüşmeler bir ihanettir. Ben bu işin içinden geldim. Öcalan yakalandığındaki sorgusunda, 'Ne olur beni asmayın' diye yalvarıyordu. Can korkusundan her şeyi söyledi. 'Biz Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu istemiyoruz, biz bütün Türkiye'ye talibiz' demişti. Şu anda onu görüyorum. Bütün Türkiye'ye talipler. Yarın onlarla birlikte gelen affı ben kabul etmiyorum. Beni buradan çıkaramazsınız. Onlarla aynı aftan yararlanmayı şerefsizlik kabul ederim.'' Daha önceden mahkeme üyelerinden Hasan Hüseyin Özese ve Sedat Sami Haşıloğlu için davadan çekilme talebinde bulunduğunu anımsatan Uğur, 27 aydır kendisiyle ilgili verilen kararlarda ihsas-ı reyde bulunduğunu iddia ettiği Başkan Köksal Şengün'ün de davadan çekilmesini istedi.