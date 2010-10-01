T24 LogoT24 Logo
Gündem

ERGENEKON SANIĞI UĞUR: ''BENİ BURADAN ÇIKARAMAZSINIZ'' İSTANBUL (A.A)

01 Ekim 2010 16:12

-ERGENEKON SANIĞI UĞUR: ''BENİ BURADAN ÇIKARAMAZSINIZ'' İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı emekli Albay Hasan Atilla Uğur, ''Yarın onlarla (PKK) birlikte gelen affı ben kabul etmiyorum. Beni buradan çıkaramazsınız'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada konuşan tutuklu sanık Hasan Ataman Yıldırım, tutuklanan emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın kitabını okuduğunu belirterek, kitapta ''Ergenekon'' iddianamelerinin komplolar yapılarak hazırlandığını anlattığını söyledi. Yıldırım, 22 aydır polislerin koyduğu sahte bellekler nedeniyle tutuklu olduğunu savunarak, ''Kitapta anlatılanlar benim durumuma çok uyuyor. Benim daha önce söylediklerimi kitabında yazmıştır. Bu bir kan davasıdır. Mahkeme başkanı bunu bitirmek istiyor. Bu kan davasını bitirecek olan iki üyenin oylarıdır'' diye konuştu. Tutuklu sanık Hasan Atilla Uğur da Avcı'nın tutuklanmasına değinerek, ''Daha önceden geleceğini söyledim. Ben Avcı'nın söylediklerini tekrar ediyorum. Emniyetin içine sızmış bir örgütten söz etmiş'' dedi. Uğur, tutuklu sanık Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın geçen pazartesi günü yapılan duruşmada ''Küresel ısınmayı ne zaman Ergenekon'a yıkacaklar merak ediyorum'' demesinin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün de ''Mümkündür'' şeklinde konuşmasının, ''Başkan Şengün, Balbay'a destek verdi'' başlığında bir gazetede manşet olduğunu dile getirerek, ''Allah korusun ben ve Levent Göktaş hakkında da tahliye isteseniz, her gün manşet olurdunuz'' diye konuştu. -BAŞKAN ŞENGÜN'ÜN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ- Türkiye'nin bölünmek üzere olduğunu ileri süren Uğur, şöyle devam etti: ''Abdullah Öcalan ve PKK ile yapılan görüşmeler bir ihanettir. Ben bu işin içinden geldim. Öcalan yakalandığındaki sorgusunda, 'Ne olur beni asmayın' diye yalvarıyordu. Can korkusundan her şeyi söyledi. 'Biz Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu istemiyoruz, biz bütün Türkiye'ye talibiz' demişti. Şu anda onu görüyorum. Bütün Türkiye'ye talipler. Yarın onlarla birlikte gelen affı ben kabul etmiyorum. Beni buradan çıkaramazsınız. Onlarla aynı aftan yararlanmayı şerefsizlik kabul ederim.'' Daha önceden mahkeme üyelerinden Hasan Hüseyin Özese ve Sedat Sami Haşıloğlu için davadan çekilme talebinde bulunduğunu anımsatan Uğur, 27 aydır kendisiyle ilgili verilen kararlarda ihsas-ı reyde bulunduğunu iddia ettiği Başkan Köksal Şengün'ün de davadan çekilmesini istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24