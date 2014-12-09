Ergenekon sanığı silahlı çatışmada öldürüldü

Ergenekon Davası'nda, Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atmaktan yargılanan Fatih Derdiyok çıkan silahlı çatışmada öldürülürken, Murat Aplak ağır yaralandı. Bora Ballı ise olaydan yara almadan kurtuldu. Polis olayı aydınlatmak için soruşturma başlattı.

Esenyurt'tan dün gece saat 23.30'da yaşanan çatışmada, iki grup arasında çıkan çatışmada Cumhuriyet Gazetesi'ne 2008 yılında molotof kokteyli atmaktan Bedirhan Şinal ile birlikte yargılanan Fatih Derdiyok pompalı tüfekle öldürüldü.



Aynı davada yargılanan isimlerden Murat Aplak ağır yaralandı. Olay yerinde olduğuna yönelik polisin istihbarat aldığı Bora Ballı'nın ise saldırıdan yara almadan kaçtığı iddia edildi.



Terörle Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, olayın nedeni ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamadı.

Ergenekon'la birleştirilen Cumhuriyet Gazetesi'ne molotoflu saldırı olayı ile ilgili Boğaç Kaan Murathan, Bedirhan Şinal, Bayram Demir, Seyhun Zaim, Bora Ballı, Murat Aplak yargılanıyordu.



4 yıl tutuklu yargılanan Fatih Derdiyok, 2011 yılında tahliye olmuştu. Fatih Derdiyok, Ergenekon davasında, "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından beraat etmiş, "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 2 bin lira adli para cezası almıştı.