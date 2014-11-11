Ergenekon sanığı eski MİT görevlisi Yılmaz beraat etti

İstanbul 7. Ağır Mahkemesi'nde Ergenekon Davası kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Özel Yılmaz, beraat etti.

Mahkeme Başkanı Sadık Özkan, sanık Özel'in ifadesinin alındığını ve Ergenekon Davası'nın gerekçeli kararının bir örneğinin de mahkemelerine gönderildiğini ifade etti.

Duruşmada esas hakkındaki mütealasını veren Savcı Mehmet Murat Dalkuş, "Sanığın mahkumiyetine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığa yüklenen suçlardan dolayı beraatine karar verilmesi talep olunur" dedi.

Savcının mütealasının ardından yazılı savunmalarını önceki mahkemeye sunduklarını belirten avukat Erol Canözkan, müvekkili Özel Yılmaz'ın beraatini istedi. Ayrıca kendisine son sözü sorulan Özel Yılmaz'da beraatini istedi.

Mahkeme, sanık Özel Yılmaz'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin bulunmadığından beraatine karar verdi.

Davanın geçmişi

22 Mart 2012'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen Ergenekon Davası duruşmasında MİT görevlilerinin yargılanmasının önünü açan kanun değişikliği ile Mahkeme, Özel Yılmaz hakkındaki yargılamayı durdurarak dosyayı Başbakanlığa göndermişti.



Başbakanlık da Özel Yılmaz'ın yargılanması için Mayıs 2013 tarihinde özel izin vermişti. Dosyası ayrıldıktan sonra yargılanmasına başlanılan Özel Yılmaz, 17 Aralık 2013 tarihinde 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada "Suçlamaların tamamını kabul etmiyorum ve aklanmak istiyorum" demişti.

Ayrıca, Ergenekon Davası'nın iddianamesinde dönemin MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Özel Yılmaz, davanın firari sanıgı Bedrettin Dalan'a operasyon hakkında bilgi verdiği iddia edilmişti.