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ERGENEKON SANIĞI AİHM'E BAŞVURDU İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 18:18

-ERGENEKON SANIĞI AİHM'E BAŞVURDU İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 5. maddesini düzenleyen özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurarak, 300 bin avro tazminat istedi. Uğur'un avukatı Serkan Günal, yaptığı yazılı açıklamada, 27 aydır tutuklu olan müvekkiline ilişkin 8 Eylülde yaptığı AİHM başvurusunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Günal, yaptıkları başvuruda, müvekkilinin hukuka aykırı bir arama sonucu, hukuka uygun bir delil bulunmamasına rağmen genel geçer gerekçelerle tutuklandığına, tutuklandıktan 1 sene sonra savunmasını verebildiğine, söz konusu savunmada da hakkındaki tüm iddiaları en ince ayrıntısına kadar cevaplamasına rağmen, AİHM kriterlerine aykırı olarak, yetersiz gerekçeyle tahliye taleplerinin reddedildiğine yer verdiklerini kaydetti. Yine müvekkilinin sağlık koşullarının cezaevinde bulunmasına engel olmasına rağmen tahliye taleplerinin reddine dair kararlarda bu durumunun göz ardı edilmesine de değindiklerini ifade eden Günal, ayrıca davanın mahkeme başkanının dahi dava kapsamında dinlenildiğini ve telefon tapelerinin basına verildiğini belirttiklerini kaydetti. Müvekkilinin, kesin karar olmadan daha ne kadar tutuklu kalacağının belirsizliğinin AİHM kriterlerine aykırılığından söz ettiklerini dile getiren Günal, Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yazdığı kitaba da değinerek, davanın belirli bir cemaat tarafından kasıtlı başlatıldığı ve yönlendirildiğine de yer veriklerini vurguladı. Günal, bu nedenlerden Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden 300 bin avro tazminat talep ettiklerini kaydetti. AİHM'e yapılan başvuru dilekçesinde, AİHS'nin özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5'inci maddesinin 1, 3 ve 4'üncü bendlerinin ihlal edildiği belirtildi.

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